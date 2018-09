Experte für Werkzeugmaschinen

"Dank unserer breitgefächerten Produktpalette sind wir in der Lage, kurzfristig hochmoderne Zerspanungsmaschinen für einen bedarfsgerechten Maschinenpark zu liefern, die alle individuellen Ansprüche in puncto Qualität, Service und Preis erfüllen."

Kürzere Fertigungs- und Nebenzeiten senken die Kosten - eine Erfahrung, die nicht nur an den modernen Fertigungsstraßen großer Automobilkonzerne oder in den Produktionsstätten der Optik- und Metallindustrie Geltung hat. Auch kleinere Firmen sind darauf angewiesen, durch einen bedarfsgerechten Maschinenpark die Fertigungs- und Nebenzeiten ihrer Anlagen stets zu optimieren.

Das Unternehmen Saeilo mit Sitz im Wetzlarer Stadtteil Blasbach hat diese Entwicklung früh erkannt und seine Firmenphilosophie darauf ausgerichtet.

Saeilo optimiert in Wetzlar bestehende Maschinenkonzepte und lässt nach deutschen Anforderungen und Normen bei seinen Herstellerpartnern im eigenen Unternehmensdesign entwickeln und fertigen.

Zwar gehen heute viele große Maschinenbauer diesen Weg, aber wenn es um modernste Technik, optimale Lieferzeiten und hervorragenden Service geht, nimmt Saeilo unter den Werkzeugmaschinenlieferanten einen Spitzenplatz ein.

"Neben den flachen Firmenstrukturen und guten Kundenkontakten pflegen wir langjährige Beziehungen zu den klassischen Importländern Osteuropa, Korea und Taiwan", erläutert Seeburger. "Wir waren einer der Ersten, die diesen Schritt der kooperativen Zusammenarbeit mit namhaften Firmen in Fernost gewagt haben."

Die 1981 von einem deutsch-koreanischen Konsortium in Düsseldorf gegründete Firma Saeilo war zunächst als Vertriebsorganisation gedacht. Um sich dem Vergleichsverfahren der Unternehmensgruppe zu entziehen, wurde SAEILO ausgegliedert und verselbstständigt. Im Oktober 1995 erfolgte der Umzug nach Blasbach.

Seeburger, ein Mitarbeiter der ersten Stunde, ist seit 23 Jahren Geschäftsführer dieses international aufgestellten Werkzeugmaschinenlieferanten. Aus seiner langjährigen Erfahrung kennt er die Denkweise der Partner in Fernost und weiß mit ihnen zu verhandeln.

"Wertschöpfung durch höchste Zuverlässigkeit und exzellente Qualität", das hat sich Saeilo auf die Fahnen geschrieben. Ein Kundendienst in Rufbereitschaft, der innerhalb von 24 Stunden deutschlandweit den Einsatz bei Störungen garantiert, ist ein zusätzliches Verkaufsargument. Denn: Stillstände sind Kostentreiber.

In den firmeneigenen Ausstellungshallen können die Kunden über 40 Maschinen besichtigen

Neben Großunternehmen wie Daimler, Siemens, Degussa oder Vattenfall zählen auch heimische Unternehmen wie Buderus, Leica Camera oder Uwe Weller Feinwerktechnik zu den Kunden des Mittelständlers. Aber es gibt auch viele Handwerksbetriebe, die bei Saeilo einkaufen. Auf den jährlich stattfindenden Hausmessen informieren sich Kunden und Interessenten über Neuentwicklungen des Unternehmens.

Wenn die technischen Einkäufer mit ihren Werkstückzeichnungen nach Blasbach kommen, suchen sie die richtige Maschine und eine optimale Fertigungslösung. In den Gesprächen mit den zehn Vertriebs- und Technikberatern kommt man sehr schnell zu den Details, was die Kundenwünsche angeht. Dabei sind neben der Maschinenkapazität und der Wirtschaftlichkeit auch kurzfristige Lieferzeiten relevante Verhandlungskriterien. Nach Vertragsabschluss begleiten die Saeilo-Mitarbeiter das Projekt von der Bestellung bis zur Auslieferung und der Inbetriebnahme. Dazu gehört in der Regel auch der Nachweis der vereinbarten Leistung am Werkstück.

In den firmeneigenen Ausstellungshallen können die Kunden über 40 Maschinen der zehn Standardbaureihen umfassenden Produktpalette Contur in verschiedenen Variationen besichtigen und spezielle Ausstattungswünsche an der Maschine besprechen. "Geht nicht, gibt es nicht" ist ein geflügelter Ausspruch im Hause Saeilo, denn die Techniker finden auch für Sonderwünsche meist gangbare Lösungswege.

"In unserem Ausstellungsraum halten wir Maschinen für rund 2,5 Millionen Euro vorrätig, die auf Kunden warten. Für ein mittelständisches Unternehmen eine gewaltige Kapitalbindung. Aber wir kennen unsere Kunden und deren spezielle Wünsche, sodass das Risiko, einen ‚Ladenhüter‘ zu besitzen, gering ist", erzählt Seeburger. Die Maschinen kosten zwischen 20 000 und 250 000 Euro. Der Exportanteil liegt bei rund zehn Prozent.

Dass Saeilo auf dem Markt für Werkzeugmaschinen so erfolgreich tätig ist, hat viel mit seiner Mitarbeiterstruktur zu tun. "Wir beschäftigen rund 40 Mitarbeiter aus zehn Nationen. Von Österreichern über Russen, Finnen bis zu Koreanern und Japanern reicht die ‚Palette‘ der Mitarbeiter. Zwar tickt ein Japaner anders als ein Finne und die Welt funktioniert in Asien anders als in Europa, aber damit kommen wir gut klar", so der Geschäftsführer nicht ohne Stolz. Derzeit bildet der Mittelständler sieben junge Nachwuchskräfte aus und arbeitet mit "StudiumPlus" zusammen.