Fachwerk soll erstrahlen

Das Fassadenprogramm fördert private Umbau- und Modernisierungsarbeiten in der Kernstadt. Seit dem Hessentag haben schon einige Hauseigentümer vom Zuschuss der Stadt Herborn für das Sanieren und Erneuern von Häuserfassaden profitiert. Die Resultate erfreuen sowohl Bauherren und Eigentümer als auch Passanten.

Die Stadtverordnetenversammlung hat nach dem Hessentag beschlossen, weiterhin finanzielle Anreize für Hauseigentümer zu geben, die in Ihre Immobilien investieren wollen.

Finanziert durch Mittel des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche in Hessen“ bietet die Stadt nun Zuschüsse bis maximal 20 000 Euro beziehungsweise 25 Prozent der förderfähigen Kosten an. Eigentümer, die in nächster Zeit eine Immobilie in der Kernstadt sanieren wollen, können im Vorfeld der Maßnahme einen Förderantrag bei der Stadtverwaltung stellen.

Das Fördergebiet ist 28 Hektar groß und deckt damit weite Teile der Kernstadt ab: Es reicht von der Kallenbachstraße und der Prof.-Sell-Straße über die Dr. Siegfried-Straße und die Walther-Rathenau-Straße, von der Hainstraße und Nassaustraße bis zur Westerwaldstraße und unteren Hauptstraße.

„Damit Gewerbeeinheiten, leer stehende Gebäude und Wohnungen attraktiv bleiben, bedarf es fortwährend Arbeiten zum Instandhalten oder Modernisieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Historische Bausubstanz erhalten und dafür sorgen, dass Herborn eine attraktive Stadt bleibt

Die geförderten Projekte sollten sich an den „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung“ orientieren: Förderfähige Maßnahmen umfassen das Modernisieren von Erdgeschoss-Geschäftsflächen wie auch der Erhalt und das Sanieren historischer Bausubstanz. Auch Arbeiten, die zum altersgerechten Umbau oder der Modernisierung von Wohnimmobilien dienen, können gefördert werden.

Ziel des Programms ist es, dass Herborn als Wohnort attraktiv bleibt und sich Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung kontinuierlich entwickeln. Mit der finanziellen Unterstützung will Herborn dazu beitragen, dass in der Bärenstadt auch zukünftig ein pulsierendes Leben herrscht.

Kontinuierliche Informationen über das Projekt „Aktive Kernbereiche in Herborn“ sowie detaillierte Hinweise zum Stellen eines Förderantrags erhalten Interessierte auch online unter http://herborn-aktiv.de/anreizprogramm/. Ansprechpartnerin ist Petra Georg vom Fachdienstes Baumanagement und Controlling & (0 27 72) 70 82 64, E-Mail: p.georg(at)herborn.de. (red)