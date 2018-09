Ferienspiel-Reporter hinter den Kulissen von Roth

Roth Industries ist quasi rund um den Globus tätig. Auf der ganzen Welt arbeiten über 1000 Menschen für die Firma. Am Stammsitz in Buchenau stellen sie unter anderem Sanitärsysteme wie Duschen und Energiesysteme wie Fußbodenheizungen, Tanks und Solarkollektoren her. „Hier, an diesem Standort, arbeiten rund 350 Kollegen“, sagt Roth-Betriebsleiter Christian Roßbach im Gespräch mit den Ferienspiel-Reportern.

Die diesjährige Ferienspiel-Aktion ist die erste der Firma Roth in Buchenau. Martina Kroh von der Gemeinde Dautphetal hatte bei der Firma gefragt – „und wir haben sofort zugesagt“, erklärt Roßbach. „Wir wollen damit die Neugierde für unsere Ausbildungsberufe wecken und uns den Ferienspiel-Kindern vorstellen.“

Zu Beginn der Ferienspiele bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die Arbeit bei Roth. „Wir haben mit einem Rundgang durch den Ausstellungsraum begonnen“, erklärt Jennifer Happel, Fachreferentin Personal bei Roth. Anschließend geht es weiter zu den Maschinen in der Fertigung.

Dann werden die Ferienspiel-Kinder in der Ausbildungswerkstatt selbst aktiv. Unter der Anleitung der Auszubildenden Jonas und Maximilian stellen sie einen Schlüsselanhänger her. Dabei können sie sich zunächst aussuchen, ob sie ihren Namen oder etwas anderes eingravieren wollten. Da wurde gebohrt, geschliffen, gefeilt, gehämmert und graviert.

Quentin, einer der Teilnehmer, sagt: „Es macht Spaß und ich kann mir vorstellen, auch mal hier zu arbeiten“. Lucie fand die Aktion auch schön, kann sich aber noch nicht vorstellen, später mal diesen Job zu wählen.

Till macht bei den Ferienspielen bei Roth mit, „weil ich ausprobieren wollte, was man hier so macht.“ Joshua will darüber hinaus auch das Unternehmen besser kennenlernen. Am meisten interessiert ihn aber die Fertigung des Schlüsselanhängers. Dazu sagt Christian: „Das Schleifen und Feilen ist nicht schwer, macht aber richtig Spaß.“ Roth-Mitarbeiterin Happel erklärte aber auch, dass man dafür viel Kraft brauche. Am Ende halten die Mädchen und Jungen dann voller Stolz ihren eigenen Schlüsselanhänger nach oben. „Coole Sache“, kommentiert einer noch.

Dieser Artikel entstand im Rahmen der Dautphetaler Ferienspiele von den Ferienspiel-Reportern. Geschrieben wurde er von Ramona Lengfelder, Vivien Keller, Sophia Bernhardt, Fiona Begic und Lea Marie Scherer. Das Quintett hat auch für die Fotos gesorgt. Klicken Sie hier, um mehr über die Aktion zu erfahren. (crö)