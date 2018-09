Fernsehstars auf der Rittal-Bühne

Haiger Beim Familienfest der Firma Rittal in Haiger waren sie am Freitagabend vor mehr als 6500 Gästen die Stars auf der Bühne: der Comedian Eckhart von Hirschhausen (re.) und der Sänger Andreas Bourani erhielten bei ihrem Gastspiel viel Applaus. Rittal hatte am Freitag den Grundstein für das neue Werk in Haiger gelegt. 170 Millionen Euro will Unternehmer Friedhelm Loh in den Bau der Fabrik investieren. (red/Fotos: Rittal)