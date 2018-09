Firma Kremer & Blöcher ehrt Gerold Reichel

Gerold Reichel begann bei Kremer & Blöcher am 1. August 1977 eine Ausbildung zum Handformer. „Als vorbildlicher Auszubildender gestartet, entwickelte er sich zu einem zuverlässigen Handformer“, lobte Geschäftsführerin Julia Kremer-Bösser. Mit der Zeit zeigte Gerold Reichel großes Interesse am Beruf des Schmelzers. Bis heute ist er in dieser Funktion in Wallau beschäftigt. „Gewissenhaftes Arbeiten, Zuverlässigkeit, blindes Vertrauen – diese drei Säulen reflektieren seine Persönlichkeit“, betonte die Geschäftsführerin. Zusammen mit Geschäftsführer Martin Kremer dankte sie ihm für sein Engagement, seine Betriebstreue und sein Vertrauen. (red)