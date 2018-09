Firma Selzer ehrt ihre Jubilare

Nachdem der firmeneigene Werkschor die festliche Veranstaltung mit einigen Liedbeiträgen eröffnet hatte, dankte die Geschäftsleitung den langjährigen Mitarbeitern für ihre jahrzehntelange Treue zum und ihr Engagement im Unternehmen.

Insgesamt konnten in diesem Jahr zehn Mitarbeiter für 25 Jahre, zwei für 40 Jahre und sieben für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt und ausgezeichnet werden. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Feierstunde hatten die Geehrten Gelegenheit, bei einem gutem Essen die gemeinsamen Erlebnisse in den vielen Jahren bei Selzer auszutauschen.

Geehrt wurden Gerhard Semmelrogge, Martin Weinbrenner, Roland Beecht, Joachim Spiller, Karl-Heinz Klein, Klaus-Dieter Jung, Heiner Klaas, Martin Schuhen, Reinhold Probst, Eberhard Flick, Markus Rikl, Uwe Trinogga, Detlef Völtz, Stanislaw Balewicz, Kai Nitzschner, Peter Fehring, Rüdiger Thomas, Winfried Haas und Gabriele Jungbluth.

(mig)