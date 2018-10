Firmen finden passende Mitarbeiter

Professor Harald Danne, leitender Direktor des wissenschaftlichen Zentrums Duale Hochschulstudien der Technischen Hochschule Mittelhessen, stellte das Konzept dualen Studiums und dessen Leistungen vor. Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) begrüßte neben dem StudiumPlus-Gründervater auch Marcel Geiger, den Personalreferenten der Solmser Firma Transpak, und Dominik Zarra, der in Partnerschaft mit Transpak seinen Abschluss als Bachelor of Arts im Mittelstandsmanagement machte.

"Wir haben vor mehr als zehn Jahren versucht, den jungen Leuten zwei Welten - Theorie und Praxis - in einem Studiengang näher zu bringen", so Danne. Als StudiumPlus mit rund 30 Studenten auf der Wetzlarer Spilburg startete, gab es viele Kritiker, die in den Bachelor-Studiengängen keine Chance sahen.

Die Visionäre wie Professor Danne, der damalige IHK-Chef Karl-Heinz Lust und der Vorsitzende des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien, Dr. Uwe Schäkel, behielten Recht: Heute sind es mehr als 600 Partnerunternehmen, die Studienplätze anbieten oder das innovative Konzept als Mitglied unterstützen, rund 1200 Studierende kommen an den Standorten Wetzlar, Bad Hersfeld, Bad Wildungen, Biedenkopf und Frankenberg gezählt und 1400 Absolventen konnten der Region zur Verfügung gestellt werden.

Persönlichkeit, Praxisnähe und Professionalität nennt Danne als Erfolgsgaranten auf. "Die Unternehmen lernen dabei ihren künftigen Mitarbeiter schon früh kennen, begleiten und unterstützen ihn und zu 90 Prozent werden die jungen Leute auch übernommen, weil sie ihren Betrieb und seine Abläufe bereits kennen und sofort eingesetzt werden können", brachte Danne das Prinzip der Studien- und Praxisphasen auf den Punkt.

Junge Leute zu 90 Prozent übernommen

Marcel Geiger konnte die Ausführungen nur unterstreichen. "Wir sind als Partnerunternehmen fast von Anfang an dabei, weil es einfach keine bessere Möglichkeit gibt, einen perfekt zum Unternehmen passenden Mitarbeiter zu finden."

Die Kosten für das Unternehmen, das einen Beitrag an das CompetenceCenter und dem Studenten eine Vergütung zahlt, hielten sich im Rahmen. "Inserate in einer Fachzeitschrift, langwierige Auswahlverfahren und oft genug ein Fehlgriff und die neuerliche Suche, sind oft teurer", sagt Geiger.

"Als ich nach dem Abitur überlegt habe ‚Ausbildung oder Studium‘, hat StudiumPlus mich überzeugt und ich bin bis heute begeistert", bestätigt Zarra.