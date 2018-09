Für Erfolg wurden Opfer gebracht

Seit gut zwei Jahren scheint wieder die Sonne über dem Werk I in Lollar. Die Gießerei wird von der traditionellen Gussheizkessel- auf Bremsscheibenfertigung umgestellt. 40 Millionen Euro investieren Bosch und maßgeblich der Kooperationspartner Buderus Guss aus Breidenbach dafür. Es sind neu entwickelte Bremsscheiben aus besonderem Hartmetall, die das Zeug haben, den herkömmlichen Grauguss-Bremsscheibe den Rang abzulaufen. Denn die sogenannte „iDisc“ mit einer Beschichtung aus Wolfram-Karbid soll für weitaus weniger Abrieb sorgen, dadurch haltbarer sein und den Bremsstaub um bis zu 90 Prozent reduzieren. Abrieb von Bremsscheiben und Reifen werden für einen Großteil des vom Verkehr verursachten Feinstaubs verantwortlich gemacht.

Noch 2015 standen 400 betriebsbedingte Kündigungen und die Schließung der Gießerei im Raum

Verbaut wird die Hightech-Scheibe zunächst im Porsche Cayenne – Audi, Mercedes und auch Volkswagen sollen als Kunden folgen. Die Zukunft der Gießerei und damit auch die der 258 Mitarbeiter scheint damit gesichert. Der Erfolg kam keinesfalls aus dem Nichts, die Belegschaft leistete dazu einen großen finanziellen Beitrag, sie habe die Basis dafür gelegt, sagt Stefan Sachs, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Mittelhessen.

Anfang 2015 steckte der Gießereibetrieb tief in der Krise, es klaffte eine Kostenlücke von elf bis zwölf Millionen Euro. Die Unternehmensleitung der Bosch Thermotechnik und die Stuttgarter Bosch-Zentrale schritten ein. 400 betriebsbedingte Kündigungen standen im Raum. Für den Fall, dass sich der Betriebsrat querlege, sei mit der Schließung der Gießerei gedroht worden, erinnert sich Sachs. Er ist sicher, dass in einem zweiten Schritt der gesamte Standort Lollar in Gefahr geraten wäre.

Am 18. März 2015 endete die Frist für die Entscheidung, welche Opfer die Belegschaft für die Gießereirettung bringt. Auf Vorschlag des Betriebsrats hin wurden die Lasten schließlich auf alle 1400 Bosch-Mitarbeiter über alle Abteilungen verteilt. In einer geheimen Abstimmung willigten mehr als 90 Prozent in die Verschiebung von Tariferhöhungen ein und den Verzicht auf die früher üblichen jährlichen Erfolgsprämien bis zum Jahr 2023. Je nach Einkommen hätten sich diese Prämien in den vergangenen zwei Jahren auf Summen von 1000 bis 2000 Euro belaufen. Allein über den Prämienverzicht haben die Mitarbeiter laut Sachs also bereits fast die Hälfte der Kostenlücke geschlossen. Zudem seien zwei Tariferhöhungen um ein halbes, zwei weitere um ein Jahr verschoben worden, eine fünfte Verschiebung werde demnächst folgen, sagte Sachs.

Betriebsrat und Gewerkschaft war damals klar, dass die Gießereimitarbeiter die Lasten nicht allein würden schultern können. Jeder einzelne der 258 hätte mehr als 16 000 Euro jährlich abgeben müssen, berichtet Gesamtbetriebsrat Willi Ranft.

Ranft will nicht „jammern“, wie er betont, aber genauso wie Gewerkschafter Sachs ärgert es ihn, wenn die Unternehmensleitung bei den Erfolgsmeldungen der vergangenen Monate die Beiträge der Beschäftigten unerwähnt lässt. Über die Entwicklung seit 2015 sind beide heilfroh, aber darüber dürfe nicht vergessen werden, dass die Einschnitte für die Arbeitnehmer schmerzlich waren und es weiter sind.

Und keinesfalls dürfe der Verzicht über das Jahr 2023 hinausgehen, sagte Sachs. Die Verhandlungen für die Zeit nach der Standortsicherungsgarantie haben bereits begonnen. Ein erstes positives Signal ist laut Ranft, dass drei Produktionslinien für Leiterplattenbestückung und Bedieneinheiten für die Bosch-Boiler und -Kessel vom Niedrigkostenstandort Braga in Portugal nach Lollar verlegt werden. 800 000 Euro werden dafür in neue Maschinen investiert.

Der Umbau der Gießerei hatte noch ganz andere Folgen für die Mitarbeiter: Seit zwei Jahren gehören sie nicht mehr zum Geschäftsbereich Thermotechnik. Die zusammen mit Buderus Guss neugegründete Robert Bosch Guss Lollar gehört der Bosch-Sparte Chassis Systems Control an. Für die Mitarbeiter ist das vor allem eine „emotionale Geschichte“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des neugegründeten Gießerei-Betriebsrats, Heiko Krohne.

Die Bosch KWK Systeme, Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Werk Lollar II, firmiert zwar unter unter Bosch Thermotechnik, ist aber anders als das Schwesterunternehmen in Werk I nicht tarifgebunden, auch die bis 2023 ausgehandelte Übernahmegarantie für Auszubildende gilt nicht für die Bosch KWK Systeme GmbH, die einst Köhler & Ziegler Anlagentechnik hieß. Bosch hatte den Mittelständler 2010/2011 übernommen.

Die IG Metall kämpft aktuell für die Tarifbindung in dem 244-Mitarbeiter-Betrieb. Vom Ziel sei man allerdings noch weit entfernt, sagte Sachs. Die unterschiedliche Bezahlung sorge bei den KWK-Beschäftigten für „Begehrlichkeiten“, berichtet deren Betriebsratsvorsitzender Roman Butz. Vor allem dann, wenn Kollegen zeitweise an das Werk I ausgeliehen würden.