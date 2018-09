Ganesalingam ist Hessens Bester

Ausgezeichnet wurden er und sein Ausbilder, Michael Schwertel von der Limtronik GmbH, dafür mit Ehrenurkunden der Arbeitsgemeinschaft der hessischen Industrie- und Handelskammern.

Ganesaligam kam 2009 als alleinreisender minderjähriger Flüchtling aus dem Norden Sri Lankas, wo er als Tamile nicht in Freiheit leben kann, nach Deutschland. In diesem Sommer hat er seine IHK-Abschlussprüfung absolviert und dabei 94 von 100 möglichen Punkten erzielt. Mit dieser Leistung und der Gesamtnote "Eins" wurde er einer von 24 IHK-Ausbildungschampions 2015 und zugleich der hessenweit beste IHK-Prüfungsabsolvent in seinem Ausbildungsberuf.

Mit "großem Respekt vor der Leistung, innerhalb von nur sechs Jahren fließend Deutsch zu lernen, einen Realschulabschluss zu erreichen, eine Ausbildung zu absolvieren und diese als landesbester IHK-Prüfungsabsolvent abzuschließen", sagte IHK-Präsident Ulrich Heep.

"In Mathe war ich schon immer gut", sagt Jeyatheepan Ganesalingam. "Das war in meiner alten Heimat so und das hat sich in der Hauptschule hier in Deutschland fortgesetzt." Aus diesem Grund entschied er sich für den Besuch der Friedrich-Dessauer-Schule und dort für den Schwerpunkt Elektrotechnik. Ganesalingam absolvierte ein Praktikum und schloss die einjährige Berufsfachschule mit einem sehr guten Zeugnis ab. Im Sommer 2013 bewarb er sich bei der Limtronik GmbH. Dort überzeugte er im Auswahlverfahren zusätzlich mit seinem Auftreten und seinem Verhalten.

"Über die Sprache gelingt Integration"

"Wir müssen den Eindruck gewinnen, dass jemand gut ins Team passt, die Nationalität spielt dabei keine Rolle", sagt Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH, in dessen Unternehmen Beschäftigte mit neun verschiedenen Nationalitäten und vier Weltreligionen miteinander arbeiten. "Arbeitsanweisungen müssen auf Deutsch verstanden werden", sagt Ausbilder Michael Schwertel, "nur über die deutsche Sprache gelingt Integration."

Vor Kurzem hat Ganesalingam bei Limtronik seine Anschlussausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme begonnen. Sein Ziel ist ein Meisterbrief. (red)