Gemeinsame Vision steigert Leistung

Zu der Veranstaltung im Ernst-Leitz-Saal mit 80 Führungskräften hatte die Diakonie Lahn Dill in Kooperation mit der exact Beratung eingeladen.

Oppelt, die auch als Coach für Führungskräfte und Autorin tätig ist, sagte, die Führungskraft sollte eine Wertschätzung der Mitarbeiter einüben. Wenn Mitarbeiter gut gepflegt werden, könne sich ihre Leistungsfähigkeit um das Sechsfache steigern. Die Beraterin empfahl, den Mitarbeiter als Menschen zu sehen, seine Seele, seinen Geist und seine Kultur anzusprechen und ihn mit in die Ziele des Unternehmens einzubeziehen.

Die Vision vermittele das Ziel der Arbeit. Diese Vision solle eine Ebene berühren, die das gesamte Tun in einen großen Sinnzusammenhang stellt. Die Strategieplanung eines Unternehmens sei dazu geeignet, um an der Vision zu arbeiten. Ein Unternehmen brauche die große Bestimmung. "Sinn in der Arbeit bewegt die Menschen. Sie ist wie ein Motor", so Oppelt.

Der Mitarbeiter müsse getragen sein von dem Beitrag, den er für das Gesamte erbringt. Das führe zu einer ganz anderen Kultur im Unternehmen. Wenn der Lebenszweck der Firma gefunden und definiert sei, verändere und trage dies das Unternehmen.

Neben der Vision sieht die Beraterin auch authentisches Kommunizieren und Humor als wichtige Zutaten für ein erfolgreiches Unternehmen.

Reden übereinander bremst Produktivität

Der Chef müsse auch meinen, was er sagt. Das könne durch das Entwickeln von Zielen, Maßnahmen und Strategien klarer werden. Offene Fragen sollten angesprochen werden. Das Reden übereinander bremse die Produktivität. Jeder Mitarbeiter brauche Respekt und Achtung. Wer wenig Gestaltungsmöglichkeiten in seinem Arbeitsbereich erlebe, der fühle sich ausgebremst. Dies habe auch Einfluss auf die Gesundheit des Mitarbeiters.

Geschäftsführer Dirk Olbrich von der exact Beratung (Wetzlar) begrüßte die Besucher des Vortrages.

Geschäftsführer Mathias Rau von der Diakonie Lahn-Dill stellte praktische Umsetzungen von Wertschätzung der Mitarbeiter vor. Dabei sagte er, es komme viel auf die Haltung als Führungskraft an, wie sie den Mitarbeitern begegnet und sie in ihrer Unterschiedlichkeit würdigt. (red)