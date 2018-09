Global Player steigt bei Ströher ein

Von Holger Kiehl

PARTNER Sto-Konzern hat Mehrheit

DILLENBURG Wechsel in der Gesellschafterstruktur der Ströher GmbH: Die Sto SE & Co. KGaA mit Sitz in Stühlingen (Baden-Württemberg) hat 50,1 Prozent der Gesellschafteranteile des Dillenburger Keramikspezialisten erworben. Die Kartellbehörde muss noch zustimmen.