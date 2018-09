Großauftrag gilt als „Standortbekenntnis“

Wetzlar Mehrere Millionen Euro investiert Zeiss in Maschinen für sein Halbleitergeschäft am Standort Wetzlar. Das Geld bleibt in der Region, die Aufträge gingen an die Firmen Satisloh und OptoTech in Wetzlar und Wettenberg. In dieser Woche wurden die Präzisionsanlagen geliefert.