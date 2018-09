Großes Gezänk um die vergessene Wahl

36 150 Euro hat die Durchführung der Landratswahl am 27. Mai die Stadt Wetzlar gekostet – für Vordrucke und Material, Wahlbriefporto, Wahllokalmiete, Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und anderes mehr. Die Summe kam ins Programm der Stadtverordnetensitzung, weil sie als überplanmäßige Aufwendung beschlossen werden sollte.

Der Magistrat erklärte den Lapsus der nicht verbuchten Wahlkosten mit einer längeren Erkrankung des Stadtteilbüroleiters und der daraus entstandenen Mehrbelastung für dessen Vertretung. Darüber sei das Geld bei der Haushaltsplanung versehentlich nicht berücksichtigt worden. Doch der Stadt sei damit kein Schaden entstanden. Es bleibe bei den 36 150 Euro, egal ob diese im Vorfeld verbucht worden wären, oder nun im Nachhinein beglichen werden.

Aber so einfach wollte die Opposition den Kämmerer nicht davonkommen lassen. „In guten alten Zeiten sind Leute für ungedeckte Schecks ins Gefängnis gewandert“, ätzte Klaus Breidsprecher (CDU). Und schob süffisant nach, dass eine Wahlwiederholung in Betracht zu ziehen sei, weil die Wahl vom Mai nicht bezahlt sei. Ob Landrat Wolfgang Schuster (SPD) dann wiedergewählt würde, bezweifelte Breidsprecher. Auch sei es nicht korrekt, den Bediensteten die Schuld in die Schuhe zu schieben, ein Vorgesetzter müsse sich vielmehr vor seine Mitarbeiter stellen, fuhr er fort: „Wir greifen den Oberbürgermeister und den Kämmerer an – nicht die Bediensteten.“

„Vergessen ist menschlich“ und das Wort Entschuldigung, das alle zufrieden macht

Trotzdem werde die CDU dem Antrag zustimmen, „um nicht noch mehr Verwirrung in die Verwaltungsabläufe zu tragen“, schloss Breidsprecher.

„Geht’s nicht ne Nummer kleiner?“ reagierte Kratkey auf den Rundumschlag. Die Sache sei „ärgerlich, keine Frage“, gestand er ein. Auch dass er die Verantwortung dafür habe. In den Haushaltsentwurf würden alljährlich 10 000 bis 12 000 Einzelbeträge einfließen. Als im Frühsommer 2017 die Kosten für die Landratswahl vergessen wurden, habe der Wahltermin noch nicht festgestanden, er hätte auch mit dem Landtagswahltermin zusammenfallen können, so Kratkey – was die Kosten gegen Null gesenkt hätte.

„Hier wurde etwas vergessen – das ist menschlich und kann jederzeit passieren“, versuchte es Günther Pohl (SPD) diplomatisch: „Es gibt keinen Schaden. Die Kosten sind angefallen und müssen bezahlt werden.“

Der Haushalt wird nicht vom Magistrat, sondern uns Stadtverordneten verabschiedet. Wir kontrollieren. Und auch uns 59 ist das nicht aufgefallen“, sagte Thorben Sämann (Grüne), sprach vom „kollektiven Fehler“ und bat „um etwas weniger Aufregung“.

Es habe sich um „einen kleinen Fehler“ gehandelt, aber es sei auch „kein Ruhmesblatt für die Verwaltung“, so FDP-Fraktionschef Matthias Büger: „Ich wäre völlig zufrieden gewesen, wenn ,Entschuldigung’ gesagt worden wäre.“ Doch das sei nicht passiert.

Auch ohne das Wort Entschuldigung stimmten die Stadtverordneten schließlich der überplanmäßigen Aufwendung zu. Die Landratswahl gilt damit endlich als bezahlt.