Hausmeister für Freizeithalle gesucht

„Es fehlt jemand, der sich wirklich um die Freizeithalle kümmert“, sagte Ortsvorsteher Manfred Schmidt (SPD). Gebraucht werde jemand, der Mietern der Halle den Schlüssel übergibt und sie einweist und und nach der Veranstaltung die Halle von den Mietern wieder übernimmt, Strom abliest und prüft, ob alles aufgeräumt und sauber ist. 15 bis 20 Mal pro Jahr sei die Halle für Feste und andere Veranstaltungen vermietet.

Bisher übernimmt Ortsvorsteher Schmidt die Verwaltung der Halle nebenher. Um sich richtig zu kümmern, fehle ihm aber die Zeit, so Schmidt. Er berichtete, dass es in der Vergangenheit vorgekommen sei, dass die Halle nicht ordentlich zurückgegeben worden sei. „Wenn wir die Halle erhalten wollen, brauchen wir dort jemanden“, so Schmidt.

Der Versuch, dem Tischtennisverein die Verwaltung der Halle gegen ein Entgelt zu übertragen, scheiterte. Der Verein habe vor allem Mitglieder von außerhalb und sehe sich außerstande, sich um die Halle zu kümmern, teilte Schmidt mit.

Da der Tischtennisverein der einzige ist, der die Halle regelmäßig nutzt, komme auch kein anderer Verein für die Verwaltung in Frage. Ortsvorsteher Schmidt setzt sich deshalb nun dafür ein, einen Hausmeister für die Halle zu finden. Die Stadt Biedenkopf prüfe derzeit, wie es mit der Finanzierung aussieht, sagte Schmidt. (sab)