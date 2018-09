Hedrich-Gruppe spendet 2500 Euro

„Wir sehen uns in der Verantwortung, soziale und humanitäre Hilfsorganisationen aus der Region zu unterstützen“, so Schulz. Er sagte für nächstes Jahr eine weitere Zuwendung im gleichen Umfang an den Verein „Tafel Hessen“ zu.

„Alle Tafeln in Deutschland finanzieren sich durch Spenden, da in den öffentlichen Haushalten fast keine Mittel für die Tafelarbeit bereitgestellt werden“, erläuterte Schmid, der wie seine Vorstandskollegen und viele Mitarbeiter ehrenamtlich tätig ist. Der Landesverband – er hat seinen Sitz in den Räumen der Tafel Wetzlar und der evangelischen Kirchengemeinde Niedergirmes – wird sich zum erheblichen Teil an den Kosten des Zentrallagers in Wetzlar beteiligen und weitere Verteilerzentren in Nord- und Südhessen eröffnen. „Daher sind wir dem Management und den Mitarbeitern der Firma Hedrich GmbH aus Katzenfurt für die großzügige Spende sehr dankbar“, betonte Willi Schmid. (hp)