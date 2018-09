Herborn feiert 2019 Europafest

Im Jahr 2009 feierten die Herborner schon einmal. Im Frühjahr 2019 sollen die vier Jubiläen der insgesamt 150 Jahre Herborner Städtepartnerschaften mit einem mehrtägigen Bürgerfest erneut gebührend begangen werden.

Einige Jubiläen jährten sich bereits in diesem Jahr. Die Partner hatten sich deshalb darauf geeinigt, 2018 bei den Freunden zu feiern. Zu diesem Anlass überbrachte Bürgermeister Hans Benner „als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit“ bei den bisherigen Partnerschaftsbesuchen des Jahres Stadtschlüssel an seine ausländischen Kollegen.

Vom 30. Mai bis 2. Juni kommen Delegationen aller Partnerstädte Herborns zu Besuch, um gemeinsam ein friedvolles und vereintes Europa zu feiern. Seit 50 Jahre besteht die Partnerschaft zwischen Pertuis in Frankreich und Herborn, seit 30 Jahren die mit dem österreichischen Schönbach und seit 20 Jahren die mit Ilawa in Polen.

Neben diesen Besuchergruppen werden auch Gäste aus dem österreichischen Guntersdorf erwartet, mit dem im übernächsten Jahr das 50. Jubiläum der Partnerschaft gefeiert werden kann.

Wie bereits 2009 werden zusätzlich auch die Partnerstädte von Ilawa und Pertuis begrüßt: Gäste auch Utiel in Spanien, Alton in Großbritannien, Gargdzai in Litauen und Tholen in den Niederlanden werden Herborn kennenlernen.

Fest soll den interkulturellen Dialog zwischen den Partnerstädten fördern

Mit dem mehrtägigen Europafest will Herborn das Bestehen langjähriger Städte- und Schulpartnerschaften feiern. Ziel sei es, den interkulturellen Dialog zwischen den Bürgern der befreundeten Städte zu stärken, Vorurteile weiter abzubauen und das Bewusstsein zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Geplant sei zum Auftakt eine akademische Feierstunde, jedoch solle das Hauptaugenmerk in der Begegnung der Menschen und deren Kultur liegen. Angedacht sind Konzerte unterschiedlicher Musikstile, ein Markt mit europäischen Spezialitäten, Erkundungen und Aktivitäten für Jung und Alt. Anders als beim ersten Europafest ist gegenwärtig geplant, den Besuchern im nächsten Jahr Herborns malerische Umgebung näher zu bringen. Deshalb soll es keine Fahrten in umliegende Großstädte geben.

„Das Europafest soll die Bedeutung von Partnerschaften für ein friedliches und freundschaftliches Leben in der Europäischen Union bekräftigen. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, enge Kontakte mit den Menschen aller Partnerstädte zu knüpfen, und die Städtepartnerschaft immer wieder von der offiziellen Ebene auf die persönliche zu bringen“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Damit das Europafest ein voller Erfolg für alle Beteiligten wird, bittet die Stadtverwaltung schon jetzt um ein aktives Mitgestalten der örtlichen Vereine oder anderer Gruppen. Diese könnten sich mit einem Programmpunkt (Tanz-, Musik-, Showvorführung oder ähnlichem) einbringen.

Interessierte Vereine oder Gruppen wenden sich mit ihren Vorschlägen an Diana Göbel.

Kontakt per E-Mail an d.goebel(at)herborn.de oder schriftlich an Diana Göbel, Hauptstraße 39, 35745 Herborn. (red)