Hilde Thielmann und die fließende Kunst

Thielmann zeigt dort einen Querschnitt ihrer künstlerischen Arbeit. Bis auf drei Ölbilder sind alle Werke mit Acrylfarben entstanden.

Besucher und Kunden können sich detailgetreue Porträts von Menschen und Tieren, Landschaften in Afrika und Blumen anschauen, die durch ihre Genauigkeit und Exaktheit bestechen.

Hilde Thielmann hat genau darauf geachtet, den Details genügend Raum zu geben. Da sind die Blätter eines Baumes genau zu erkennen, Schatten verlaufen exakt orientiert am Sonnenstand, Tierhaare sind einzeln zu sehen und noch so einiges mehr.

Neue Technik in den USA längst ein Trend

Die andere Hälfte der Ausstellung widmet die Frohnhäuserin einer Technik, die sie erst vor wenigen Monaten für sich entdeckt hat: Thielmann beschäftigt sich mit „Fluid Art“, also Fließtechnik, und stellt ihre ersten Bilder in dieser Technik nun aus.

Dabei laufen die Farben ineinander, jedes Bild wird anders. „Denn die Reaktionen der Farben sind immer unterschiedlich und von vielen Faktoren abhängig“, weiß die Künstlerin: „Da kann man schnell mal danebenhauen.“

In den USA und in Großbritannien sei die Fließtechnik längst angekommen. In Deutschland stecke sie dagegen noch in den Anfängen. Hilde Thielmann stieß vor einigen Monaten bei „YouTube“ auf diese besondere Technik und machte sich dann in einem Internetforum schlau.

„Man kann sehr viele verschiedene Ergebnisse erzielen mit den denselben Farben“, beschreibt Thielmann, was sie an der Fließtechnik begeistert: „Es sind moderne Bilder, aber es ist keine moderne Malerei. Es wird nicht gemalt, es wird gegossen, auch wenn es sich komisch anhört.“

Die Ausstellung in der Sparkasse in Dillenburg ist zu den Öffnungszeiten montags, dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr. (kaw)