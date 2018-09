Hilfe aus Gießen rollt nach Sizilien

GAiN unterstützt dort das Engagement des deutsch-italienischen Ehepaars Tomasso und Barbara Pipitone. Flüchtlinge aus den afrikanischen Staaten Somalia, Eritrea, Marokko und Nigeria sowie aus Syrien versuchen jedes Jahr zu Zehntausenden über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die meisten kommen in Lampedusa an die europäische Küste und werden in Lagern auf der Insel untergebracht. In etwa 60 Lagern helfen ehrenamtliche Mitarbeiter um Pipitone den Flüchtlingen mit Kleidung, Decken und Nahrungsmitteln. Viele Menschen kommen mit nichts als abgewetzten und zerschlissenen Kleidern am Leib, manche sogar ohne Schuhe.

Flüchtlinge berichten von ihren Erfahrungen, von Sklavenarbeit oder von monatelanger Inhaftierung in Libyen

Um in solchen Situationen einsatzbereit zu sein, hat GAiN vor drei Jahren ein Kriseninterventionsteam für Soforthilfemaßnahmen, das "Disaster Assistance and Response Team" gegründet. Es soll bei Krisen wie Erdbeben, Tsunami oder anderen Naturkatastrophen so schnell wie möglich vor Ort zum Einsatz kommen. Zwei Tage lang waren Dewald und seine Helfer unterwegs. Beim Entladen der beiden Lastwagen kamen 25 Flüchtlinge und packten tatkräftig mit an. Das war auch nötig, denn die Lastwagen durften nicht direkt in die Flüchtlingslager fahren, sondern mussten davor entladen werden. Die freiwilligen Helfer bildeten eine lange Kette und so gingen die Pakete von Hand zu Hand. In die Kartons hatte GAiN in seinem Lager im Schiffenberger Tal in Gießen neue und gebrauchte Kleidung, Decken, Schuhe, Babynahrung, Hygieneartikel wie Duschgel, Pflegebetten und Lebensmittel wie Zucker, Haferflocken, Tees und Desserts gepackt.

Mit einigen Flüchtlingen konnten Dewald und seine Mitarbeiter über ihre Erlebnisse sprechen. "Man spürt, dass es ihnen nicht so leicht fällt über die schlimme Vergangenheit zu reden", sagt der GAIN-Leiter. Einige wurden bei der Fahrt über das Mittelmeer nur knapp gerettet. Andere erlebten schlimme Dinge in Libyen. Manche waren dort monatelang im Gefängnis und mussten als Sklaven arbeiten, um sich ihre Überfahrt zu ermöglichen. "Frauen prostituieren sich hier, schicken das Geld nach Hause, wo Verwandte von Schleppern erpresst werden, wenn sie nicht die noch nicht bezahlte Flucht bezahlen". (lr)