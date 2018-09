Hochwasserschutz ausgeschrieben

Nachdem das aufwendige Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und die Oranienstadt bereits im Januar 2018 Förderanträge gestellt hatte, wartete die Stadt zuletzt darauf, dass das Land Hessen eine Förderzusage für die Projekte macht. Die Verwaltung erhofft sich Zuschüsse in Höhe von 60 bis 70 Prozent der Bausumme. Ohne Bescheide darf sie die Vorhaben weder ausschreiben, geschweige denn mit dem Bau beginnen.

Bewegung in die Sache dürfte ein Brief von Bürgermeister Michael Lotz (CDU) an die an dem Verfahren beteiligten „Entscheider“ gebracht haben. Darin hatte er um eine zügige Zustimmung gebeten. Die wurde nun getroffen. Zwar gibt es immer noch keinen endgültige Zusagen, bei der Stadtverwaltung liegen aber so genannte „vorläufige Bewilligungsbescheide“ vor. Damit dürfen die Projekte ausgeschrieben werden. Gibt es nach der Submission eine Vergabe, kann mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Wie aus dem städtischen Bauamt zu erfahren war, ist die Ausschreibung für das geplante Rückhaltebecken an der Irrschelde, oberhalb des Reitgeländes in Oberscheld, bereits veröffentlicht. Submissionstermin ist der 21. August. Bis es in Eibach so weit ist, dürften weitere vier Wochen ins Land gehen. Im städtischen Bauamt gehen die mit den Projekten betrauten Mitarbeiter davon aus, dass Ende Oktober mit dem Bau in Oberscheld begonnen werden kann. Mitte nächsten Jahres soll das Rückhaltebecken fertig sein. Das setzt natürlich voraus, dass es seitens des Baugewerbes überhaupt Angebote gibt. Derzeit sind die Baufirmen gut ausgelastet. Die Stadtverwaltung wünscht sich, dass spätestens vier Wochen nach der Auftragserteilung mit dem Vorhaben begonnen wird.

Für Eibach ist die Ausschreibung noch nicht veröffentlicht. Das dürfte noch vier Wochen dauern.

Der Bau der geplanten vier Rückhaltebecken wird voraussichtlich sechs Millionen Euro kosten

Sollte das Planziel erreicht werden, dann können die Oberschelder und Eibacher bei Dauerregen ein wenig ruhiger schlafen. Nachdem es nach starken Niederschlägen im September 2006 zu Überschwemmungen gekommen war, gab es in der Bevölkerung vielfach Unverständnis darüber, dass sich diese Situation über einen Zeitraum von über zehn Jahren hätte wiederholen können. Immer wieder wurde die Beschleunigung des Planungsprozesses, der begleitet von einigen Naturschutzgutachten war, angemahnt.

Gleichwohl ist mit den derzeit bereits genehmigten Becken erst die Hälfte des Projektes Hochwasserschutz abgearbeitet. Insgesamt sollen vier Rückhaltungen entstehen. Je ein weiteres grünes Becken ist an der Schelde, oberhalb Oberschelds und oberhalb des Bahnviadukts in Niederscheld geplant. Je nach Größe können die Becken zwischen 17 000 und 86 000 Kubikmeter Wasser zurückhalten. Die größten (50 000 und 86 000 Kubikmeter) entstehen an Irrschelde und Schelde oberhalb Oberschelds. Die zu errichtenden bis zu sieben Meter hohen Dämme sind in der Lage, ein „Jahrhunderthochwasser“ aufzufangen. Mit einem weiteren Niederschlagsereignis wie 2006 wären sie überfordert. Sie würden die Folgen in den betroffenen Ortschaften allerdings abmildern und den Bürgern mehr Zeit geben, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen.

Die Finanzierung der genannten Hochwasserschutzprojekte dürften mit Gesamtkosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Im aktuellen Dillenburger Haushalt stehen für den Hochwasserschutz 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.