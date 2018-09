Hohes Lob für die neue Halle 54

Der Ministerpräsident lobte das „vorbildliche Unternehmen“ als erfolgreichen „Innovationstreiber“ und „Trendsetter in Sachen Nachhaltigkeit“. Grundlage dieses Erfolgs sei die Bereitschaft, unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Ressourcenverantwortung in die Zukunft des Familienunternehmens zu investieren.

Dass bei alledem die Mitarbeiterfluktuation bei dem Unternehmen, das aktuell mehr als 500 Mitarbeiter hat, davon 335 am Standort Heuchelheim, bei unter einem Prozent liege, passe wunderbar zur Firmenphilosophie der Nachhaltigkeit.

Bekenntnis zum Standort Mittelhessen

Bouffier sieht in dem auch von Geschäftsführer Christian Rinn „gelebten“ und in dessen Begrüßung wiederholten Credo des Familienunternehmens „Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen“ ein „starkes Bekenntnis zum Standort Hessen, zur Region Mittelhessen und zu den Menschen“. Das verdiene Respekt.

Anlässlich der Einweihung des neuen Fertigteilbearbeitungszentrums überreichte der Ministerpräsident die Ehrenkachel des Landes Hessen an Geschäftsführer Rinn und damit zugleich an die Belegschaft.

Insgesamt gut vier Millionen Euro hat die Rinn Beton- und Naturstein GmbH in das neue Gebäude mit seinen 3300 Quadratmetern Grundfläche investiert, das den Standard eines KfW-Effizienzhauses 55 erreicht.

Das vom Hüttenberger Planungsbüro Helmut Hundt und Carsten Swoboda projektierte Bearbeitungszentrum bietet neben modernem Equipment für Präzisionsarbeit beste Arbeitsplatzbedingungen für die knapp 30 Mitarbeiter.

Wärmerückgewinnung und Beleuchtungsband

Dabei setzt man auf Nachhaltigkeit. Zumal: Rinn wurde schon zweimal von der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises unter die Top 3 der nachhaltigsten mittelgroßen Unternehmen gewählt. In der neuen Halle kommt die Heizung ohne fossile Brennstoffe aus und wird komplett über Wärmerückgewinnung aus der im Betrieb eingesetzten Druckluftanlagen gespeist.

Zudem kommen die Produktionsanlagen komplett ohne Verbrennungsmotoren aus. Das aufgefangene Regenwasser wird im Betrieb verbraucht, Gebäudeaußenhaut und Dach sind wärmegedämmt, es gibt drei Absaugfilteranlagen und ein besonderes Beleuchtungssystem. Letzteres besteht aus einem 75 Meter langen und vier Meter breiten Beleuchtungsband im Dach, großen Fenstern und LED-Lampen, die sich automatisch an die jeweils herrschenden Lichtverhältnisse anpassen. (ew)