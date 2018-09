IT ersetzt Kreidetafel

Wetzlar Die Sparkasse Wetzlar und der Förderverein haben der Theodor-Heuss-Schule einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung ermöglicht. Dank einer Spende von 8000 Euro hat die Schule einen Raum mit moderner IT-Ausstattung ausgerüstet. Neben einem WLAN-fähigen Beamer wurde ein „ActivPanel“ installiert, das die herkömmliche Kreidetafel ersetzt und viele neue Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung eröffnet. Studienrat Oliver Paul zeigte dies in seinem Mathematikunterricht in der Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums. Die Schüler können ausprobieren und nachvollziehen, wie sich Parameter mathematischer Funktionen ändern. Die Arbeitsergebnisse werden abgespeichert und können für die spätere Verwendung an die Schüler per E-Mail versendet werden. (red/Foto: privat)