Im Affenzahn ins Wasser rutschen

„Eine Geschwindigkeit von 4,5 Metern pro Sekunde – das ist schon ordentlich“, sagt Klaus-Jürgen Losert, der beim Pressetermin die neue Rutsche vorstellt. Selbst der TÜV-Prüfer, der das Bauwerk am vergangenen Freitag abgenommen hat, sei begeistert von der schönen glatten Oberfläche der Rutsche gewesen. Vorschriftsgemäß ist der Prüfer zehnmal – in verschiedenen Positionen – auf der Rutsche ins Wasser gedüst und hat die Rutsche am Ende für den Badebetrieb freigegeben.

Die Badegäste, die die alte Lahnauenbad-Rutsche kennen, werden laut Losert den Unterschied deutlich spüren. Die jetzige Rutsche sei mit der neuen glatten Oberfläche einfach viel schneller als die alte, die aus den 1990er Jahren stammte und im Lauf der Zeit stumpf geworden sei.

Doch das Tempo allein war nicht der Grund, dass die Stadt Biedenkopf – unterstützt vom Förderverein des Lahnauenbades – die Rutsche dieses Jahr erneuern ließ. „Die Rutsche wies Verschleißerscheinungen auf“, erklärt Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD). Das Gerüst selbst war nicht das Problem. Aber die Rutsch-Elemente waren hinüber. Die Unterhaltungsarbeiten seien von Saison zu Saison aufwendiger geworden, so der Bürgermeister. Zuletzt sei es nicht mehr möglich gewesen, die Mängel betriebssicher zu beseitigen.

Das Biedenkopfer Parlament stellte daraufhin 140 000 Euro im städtischen Haushalt für 2018 bereit. Nach der Ausschreibung konnten die Arbeiten sogar günstiger, nämlich für knapp 124 000 Euro vergeben werden, erklärt Bürgermeister Thiemig und weist darauf hin, dass der Förderverein des Lahnauenbades 20 000 Euro zur Rutschen-Erneuerung beigesteuert hat.

Im April wurden die alten Rutsch-Elemente abgebaut; im Mai – kurz vor Beginn der Saison – kamen die neuen Elemente drauf. Die Aquarena GmbH, eine Fachfirma aus Jettingen (Süddeutschland) hat die Erneuerung ausgeführt; der Bauhof der Stadt Biedenkopf hat unterstützend mitgearbeitet. Parallel zur Erneuerung haben die Verantwortlichen zudem die Stahlträger der Rutsche überprüft.

Vom Aussehen her ist die neue Rutsche der alten sehr ähnlich. „Die Rutschengeometrie ist gleich geblieben“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Losert. Auch die Farbe ist ähnlich. Die neuen Rutsch-Elemente sind aber nicht mehr durchscheinend. Und sie sind eben viel glatter und damit letztlich schneller als die alten.

Rücksicht ist wichtig: Losrutschen, wenn noch ein anderer auf der Rutsche ist, geht bei dem Tempo nicht

Für Badegäste bedeutet das, dass sie nicht nur mehr Spaß haben können, sondern auch mehr Rücksicht nehmen müssen. Losrutschen, wenn unten noch ein anderer auf der Rutsche ist, geht beim hohen Tempo der neuen Rutsche nicht mehr, sagt Losert.

Abgesehen von der neuen Rutsche präsentiert sich das Lahnauenbad pünktlich zum Saisonstart in Hochglanz. Die Mitarbeiter haben das Bad herausgeputzt, der Förderverein hat wie immer Blumenbeete und Grünanlagen bestens im Griff. Badegäste finden beheizte Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer mit einer Temperatur von knapp 24 Grad Celsius vor. Es gibt einen Strömungskanal, Massagedüsen, Einmeterbrett und Drei-Meter-Sprungturm, Liegewiese und Spielwiese, Fußballtore, Möglichkeiten für Basketball und Volleyball und anderes mehr.

Und damit beim Badespaß nichts passiert, hat die Stadt auch noch 9000 Euro in einen neuen Aufsichtsturm investiert. Der alte Turm sei nicht mehr standsicher gewesen, erläutert Bürgermeister Thiemig dazu. Der neue Turm aus Edelstahl, Glas und Kunststoffbelag könne Sonne, Wind, Wetter und auch dem Chlor trotzen. Und durch die Glaswand hat die Badeaufsicht jederzeit einen Rundumblick auf das Geschehen im Bad.

Das Lahnauenbad in Biedenkopf ist täglich von 7.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3,50 Euro; Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten zahlen 2 Euro. Saisonkarten kosten 90 Euro, für Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten 60 Euro. Darüber hinaus gibt es Sondertarife, zum Beispiel für Familien, Früh- und Abendschwimmer oder beim Kauf von Zehner-Karten. Infos auf www.biedenkopf.de unter „Freizeit & Kultur“.