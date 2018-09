Im Durchschnitt 370 Anrufe pro Tag

Untergebracht ist das Center in der geschlossenen Filiale in Schönbach. Seit dem 31. Juli 2016 hält die Bank das Telefonangebot mit einem Team von elf ausgebildeten Bankkaufleuten vor.

Seit dem Start vor knapp einem Jahr seien die Anfragen permanent gestiegen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 wurden in Schönbach 46 696 Anrufe registriert. Im Durchschnitt sind dies rund 370 Anrufe pro Arbeitstag.

Montags bis freitags sind die Mitarbeiter von 8 bis 19 Uhr zu erreichen. Alle Anrufe, die über die zentrale Nummer eingehen, landen in Schönbach.

Der Kunde könne per Telefon alles erledigen, was er in einer Filiale abwickle, von Daueraufträgen bis hin zum Bestellen von Sorten. Überweisungen bis 500 Euro seien telefonisch möglich. Dafür werde aber ein Kennwort benötigt, sagt Centerleiter Frank Schüler. Dies müsse vereinbart werden. Bis zu 5000 Euro könnten so täglich überwiesen werden.

Aus Sicht des Sparkassenvorstands ist das Servicecenter ein anderer und ergänzender Kanal zu dem bestehenden Angebot. Die Bank unterhält 17 Filialen. Ein Callcenter sei nur noch eingeschaltet, wenn mehr Anrufe eingehen, als es freie Leitungen gebe, und außerhalb der Öffnungszeiten. (kaw)