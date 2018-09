In Herborn werden aus "Azubis" Lehrer

"Mama, Mama, dürfen wir nächstes Jahr zwei Wochen in die Ferienbetreuung von Rittal gehen?" betteln Lina und Emma Deusing ihre Mutter an. Soeben haben sie den Klassenraum an der Comenius-Schule verlassen, wo heute "Abenteuer Technik" auf dem Programm steht.

Aus Drähten werden leuchtende Figuren

Drei gewerblich-technische Auszubildende von Rittal haben Stationen aufgebaut, an denen Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren werkeln konnten. Mit vollem Eifer löten sie Drähte zu LED-beleuchteten Figuren zusammen oder lesen technische Zeichnungen, um den "Schaltkreis zum Anfassen" vor sich auf dem Tisch zusammenzubauen. Ein schriller Alarmton erklingt, eine Signalleuchte blinkt - die jungen Techniker haben offensichtlich bei der Verkabelung alles richtig gemacht.

Geduldig angeleitet werden die Kinder von Etienne Heppner, Lucas Staus und Ludwig Schön - allesamt "Azubis" zum Elektroniker für Betriebstechnik im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Heute sind sie, wie an zwei weiteren Nachmittagen, die Lehrmeister. Heppner berichtet: "Die Kinder haben richtig toll mitgemacht. Sogar die, die an dem Technik-Workshop zum wiederholten Male teilnahmen."

Einer von diesen Wiederholungstechnikern ist Philipp Knopf. Seine Eltern arbeiten beide bei Rittal in Herborn. Er ist Schüler an der Grundschule in Herbornseelbach. Da sich das Betreuungsangebot dort zeitlich nicht mit dem Urlaub kombinieren ließ, nutzte er die drei Wochen der Ferienbetreuung, die Rittal in Kooperation mit der Comenius-Schule für die Kinder von Mitarbeitern anbietet. Zum Angebot gehören neben dem "Abenteuer Technik" auch Indoorklettern, Bogenschießen und Töpfern.

Wie viele andere Kinder freut sich Philipp schon auf die Herbstferien. Denn dann darf der Neunjährige wieder von 7.30 bis 15 Uhr zur Ferienbetreuung in die Comenius-Schule gehen.

Mit diesem Betreuungsangebot will die Friedhelm Loh Group ihre Mitarbeiter unterstützen. Viele berufstätige Eltern stehen vor der Herausforderung, in den Ferien eine Beaufsichtigung für ihre Kinder zu organisieren. "Mit der Ausweitung des Angebots auf die Oster-, Sommer- und Herbstferien reagieren wir auf die vielen positiven Rückmeldungen unserer Mitarbeiter", sagt Gero Düweke, Leiter Soziales bei der Friedhelm Loh Group.

