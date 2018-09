Intelligente Stromnetze schaffen

In Zusammenarbeit mit der EAM als regionalem Stromversorger ist die Oranienstadt eine von sieben Kommunen im Netz der EAM, in der im Laufe dieses Jahres eine so genannte Demonstrationszelle eingerichtet werden soll. Intention: Die Etablierung eines dezentralen, flexiblen Strommarktes unter Beteiligung der darin lebenden Bürger und Unternehmen.

„Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien werden die Grenzen der verfügbaren Kapazitäten in unseren Netzen deutlich“, sagt EAM-Sprecherin Sandra Hübner. Deshalb müssten das Verbraucherverhalten intelligent gesteuert und die Stromnetze für den flexiblen Austausch von Energie und Information ausgelegt werden.

Zelle in Dillenburg soll Erkenntnisse für die Konzeption eines regionalen Marktplatzes liefern

Nur so könne ein massiver Ausbau des Netzes verhindert werden. Vereinfacht gesprochen sollen also das Verbraucher- und Erzeugerverhalten besser koordiniert werden. Dazu bedarf es intelligenter Technik, die beispielsweise Stromspeicher, Wärmepumpen und zukünftig Ladestationen für Elektroautos vernetzt, um Strom so zu nutzen, dass möglichst keine Belastungsspitzen im Netz auftreten. Zusätzlich, sagt Hübner, müssten Anreize geschaffen werden, um Strom zu einem sinnvollen Zeitpunkt zu nutzen. Also beispielsweise die Waschmaschine einzuschalten oder das Elektroauto zu laden, wenn dies aus Sicht der Netzstabilität günstig ist.

Die geplante Demonstrationszelle in Dillenburg soll dazu dienen, Erkenntnisse von der Konzeption bis zum Einsatz eines regionalen Energiemarktplatzes zu liefern. Um einen möglichst hohen Grad der Teilhabe zu erreichen, arbeiteten die Projektpartner aktuell unter enger Einbindung der Stadt Dillenburg an der Konzeption eines regionalen Marktmodells, sagt Hübner. Auch die Akquise von Industrie- und Gewerbekunden für den Feldversuch liefen auf Hochtouren.

Die EAM bereite derzeit den Einsatz der notwendigen intelligenten Messsysteme vor. Sobald sie verfügbar seien, sollten die ersten Geräte eingebaut werden. In Manderbach werde der Einsatz eines Verteilnetzmanagementsystems vorbereitet.

Das Vorhaben der EAM steht im Zusammenhang mit dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten C/sells-Projekt, an dem bundesweit 41 Partner aus Forschung, Kommunen, Industrie und Wirtschaft beteiligt sind. Ziel des Projektes ist es, Musterlösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung bei größer werdenden Anteilen von „launischem“ Wind- und Solarstrom zu entwickeln.

Bedeutung C/sells

Das „C“ steht für das englische Wort „Cell“ (Zelle). Im Energiesystem der Zukunft interagieren autonom handelnde Zellen abgestimmt im regionalen Netz zur Optimierung von Nutzung und Bereitstellung von Energie.

Kombiniert mit dem englischen Wort „sells“ bedeutet der Begriff praktisch, dass in den Zellen ge- und verkauft wird. Über virtuelle Plattformen können die Akteure autonom und gleichzeitig verbunden agieren. So entsteht innerhalb einer Zelle, das kann beispielsweise eine Kommune oder eine Region sein, eine Art Marktplatz.

Quelle: SmartGridsBW, Plattform für Energiewirtschaft, Industrie, Politik und Wissenschaft.