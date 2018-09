Jago führt Quartett an

Herausragende Leistungen zeigten auch Nils Wagner und Anne-Katrin Müller vom Team Naunheim mit ihren zweiten Rängen im Gesamt-Klassement des Halbmarathons.

Die rührigen Veranstalter vom Sport- und Modehaus Kaps hatten zum kleinen Jubiläum das Programm der Veranstaltung neu gestaltet. Läufer und Walker starteten um 10 Uhr gemeinsam zum Halbmarathon und über 10 Kilometer. Der Marathon wurde dagegen nicht ausgetragen. „Dieser Schritt ist uns natürlich schwergefallen“, bestätigte Mitorganisatorin Annabell Müller, „aber bei den rückläufigen Teilnehmerzahlen war der Organisationsaufwand für den Marathon einfach zu hoch“.

Monika Donges, Anne-Kathrin Müller und Hermann Kracht feiern Klassensiege in Oberbiel

Bei traumhaftem Laufwetter stiegen dennoch die Starterzahlen gegenüber den letzten Jahren auf über 330 an. Zudem sorgten die erstmals angebotenen Rennen für Bambini und Schüler – bei denen die Zeitmessgeräte ausgeschaltet blieben – für große Begeisterung beim aktiven Nachwuchs und beim Publikum.

Auf der Halbmarathon-Schleife mit ihren 260 Höhenmetern bestimmten Pa-trick Brandenburger vom Team LaufStil Sinn und Nils Wagner vom TuS Naunheim das Tempo. Obwohl er das Rennen locker angehen wollte, musste sich der Sinner strecken, um wieder als Schnellster das Ziel vor dem Sporthaus zu erreichen. Als ihn Moderator Markus Bourcarde vom Team Naunheim nach 1:20:24 Stunden im Ziel feierte, sprintete auch schon Wagner als Zweiter heran und sicherte sich mit 1:21:09 Stunden Rang zwei und den Erfolg in der M 40.

Hinter Christian Jonsson (1:27:26) lief Jan Werner von der LG Aßlar/Werdorf mit 1:28:33 Stunden als Vierter zum zweiten Rang in der M 30. Das Duo Oliver Naundorf und Joachim Wagner von den Hüttenberger-Land-Läufern holte sich zeitgleich in 1:33:02 Stunden „Bronze“ in der M 40 und M 55. Michael Schneider vom Team Naunheim (1:36:19) folgte in der M 55 auf dem fünften Platz. Hermann Kracht vom Lauf-Treff Wetzlar freute sich über seinen Sieg in der M 65 nach 1:53:11 Stunden.

„Eigentlich wollte ich hier nur einen schnellen Trainingslauf im Bereich von 1:30 Stunden absolvieren“, erinnerte Franziska Rachowski vom LAZ Gießen an ihre Zielsetzung beim Halbmarathon. Anne-Katrin Müller vom Team Naunheim blieb allerdings an ihrer Seite – und gemeinsam gestalteten die beiden das Tempo dann doch um einiges schneller. Zum Schluss setzte sich Rachowski mit 1:28:31 Stunden ab und gewann zum dritten Mal in Folge das Rennen. Dichtauf glänzte Müller mit 1:28:52 Stunden als Zweite und Siegerin in der W 45.

Ein Ausrufezeichen setzte einmal mehr die Dritte, Monika Donges von den Aarsee-Runners. Die zu den stärksten deutschen Marathonläuferinnen der W 60 zählende Langstrecklerin glänzte mit 1:40:39 Stunden. Als Fünfte und Sechste feierten Ann-Christin Weis (1:45:00) und Bettina Zenelji (1:45:02) vom Team Naunheim Rqng eins in der W 35 und W 50.

Mit 135 Finishern zog die Zahl der 10-Kilometer-Starter beim Kaps-Lauf am stärksten an. Die für den ASC Marathon Friedberg startenden Triathleten Henrik Apel (37:12 Minuten) und Marco Dohl (40:31) trumpften an der Spitze auf. Marc Mühl vom ASC Dillenburg sicherte sich den dritten Rang in 42:53.

Bei den Frauen deutete sich ein ähnlicher Einlauf wie 2017 an. Die favorisierte Verena Repp vom Team Naunheim musste das Rennen aber aufgeben. Das Duell um den Gesamterfolg entschied Kristina Jago aus Wetzlar mit 43:31 Minuten vor W 45-Siegerin Susanne Heinbach (Griedelbach/TSV Krofdorf-Gleiberg, 43:47) für sich. Lisa Schmitt aus Lahnau folgte als Dritte in 45:17. Bianca Roos (Greifenstein/SC Oberlahn, 49:48) lief als Vierte zum Erfolg in der W 40. Die W 50 gewann Simone Maikranz von der LG Aßlar/Werdorf (55:18). Schnellste Jugendliche war Lisa Heinbach von der LG Langgöns/Oberkleen in 56:03 Minuten.

Traditionell stark vertreten sind beim Kaps-Lauf in Oberbiel die Walker. Über 10 Kilometer übernahmen Ralf Zimmermann (1:08:59 Stunden) und Claudia Schmidt (1:15:07) die Führung. Beim Halbmarathon lagen Nick Morscheck (2:17:08) und Bianca Wohlrab (2:40:23) in Front.