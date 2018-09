Jeder Kilometer bringt Spenden

Gleich zwei Unternehmen haben sich für die Aktion "Laufend Steuern sparen" zusammengetan und gemeinsam den Startschuss gegeben: Michael Och stellte für den Aktionszeitraum, der bis zum 15. Juni geht, in seinem Fitnessstudio Och-City-Sport-Center Laufbänder für den guten Zweck zur Verfügung. Unter dem Motto "Laufend Steuern sparen und für den guten Zweck spenden" haben alle Besucher im Aktionszeitraum die Möglichkeit, Spaß und Gesundheitsvorsorge mit einem guten Zweck zu verbinden. Für jeden gelaufenen Kilometer spenden die Läufer einen Euro an die Lebenshilfe.

Die Lohnsteuerhilfe Bayern verdoppelt diese Spende. Dabei können alle Aktionsteilnehmer die Einrichtungen des Fitnessstudios Och-City-Sport für den Teilnahmetag kostenfrei nutzen, wie Michael Och erklärte.

Zum Jubiläum etwas für die Allgemeinheit tun

Für die Lohnsteuerhilfe stellte Beratungsstellenleiter Tobias M. Gonsior die Aktion zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins vor. Bundesweit nehmen 560 000 Mitglieder in rund 330 Beratungsstellen die individuelle Beratung rund um die Steuererklärung in Anspruch. Eine der zahlreichen Benefizveranstaltungen zum Jubiläum ist dieser Spendenlauf im Och-City-Sport-Center, das in diesem Jahr mit 15 Jahren ebenfalls "Geburtstag" feiert. Aus Anlass des Startschusses fanden sich auch zahlreiche Vertreter der Lebenshilfe ein. Darunter auch der Erste Vorsitzende der Lebenshilfe Werner Reingen, der das Engagement der Lohnsteuerhilfe wie des Fitnessstudios begrüße. (kdh)