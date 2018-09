"Jetzt sind alle Roth-Leute"

Wo Roth drin ist, steht jetzt auch Roth drauf. Denn schon rein äußerlich ist die neue Unternehmensstruktur an neuen Namen von Tochterunternehmen ablesbar: Die EHA Composite Machinery (Steffenberg) und Schlesinger (Burgwald) fusionierten zur Roth Composite Machinery; Bolenz & Schäfer (Biedenkopf) firmiert nun unter Roth Hydraulics. Im Ergebnis führen seit Ende Juni alle selbstständig am Markt operierenden Unternehmen der Roth Industries den Firmennamen und das Logo Roth. (siehe Infokasten)

Die Unternehmensgruppe wolle sich so zu einer homogenen Einheit mit einem Markenauftritt aus einem Guss wandeln, erklären die vier gleichberechtigten Gesellschafter der Roth Industries - Chairman Manfred Roth, sein Sohn Claus-Hinrich Roth sowie die Töchter Christin Roth-Jäger und Dr. Anne-Kathrin Roth.

Sie verweisen darauf, dass die Unternehmensgruppe über Jahrzehnte mächtig gewachsen ist. Geschäftsfelder wurden weiterentwickelt, Firmen zugekauft und neue Geschäftsfelder erschlossen. Heute ist die Unternehmensgruppe in zwei großen Bereichen tätig: Gebäudetechnik und Sanitärtechnik. Zum Unternehmenssitz in Buchenau, wo die Roth-Werke als Herzstück der Gruppe angesiedelt sind, kommen zahlreiche weitere Standorte. 1200 Mitarbeiter, 22 Niederlassungen weltweit und 250 Millionen Euro Umsatz sind Unternehmenskennzahlen aus 2015.

Unternehmensgruppe präsentiert sich nun am Weltmarkt als "eine Marke mit vielen Stärken"

Die Kompetenzen der Unternehmensgruppe sind vielfältig. Bei Energiespeichersystemen, Flächen-Heiz- und Kühlsystemen sowie Composite-Technologien gehört die Roth Industries zu den Weltmarktführern. Weiter diversifiziert werden soll das Unternehmen aber nicht, erklären die Gesellschafter. Heute gehe es darum, die bestehenden Sparten zu stärken und auszubauen. Genau das sei das Ziel der neuen Struktur.

Die hat einerseits etwas mit Außenwirkung zu tun. Da alle Unternehmen der Gruppe jetzt den Namen Roth führen, sei die Roth Industries nun auf den ersten Blick als "eine Marke mit vielen Stärken" erkennbar, sagt Claus-Hinrich Roth.

Andererseits geht es um die interne Organisation. Verwandte, aber bisher getrennte Bereiche seien nun in insgesamt sechs Sparten zusammengeführt, die Fachkompetenz so gebündelt worden, erläutert Dr. Anne-Kathrin Roth. Synergie-Effekte soll das bringen, ergänzt Manfred Roth. Positive Ergebnisse seien beispielsweise, dass Kunden spartenübergreifend beraten und Doppelstrukturen vermieden werden könnten.

Dass das im Falle der Fusion von EHA und Schlesinger Auswirkungen auf die bisherigen zwei Standorte in Steffenberg und Burgwald haben kann, schließt Manfred Roth nicht aus. Derzeit werde an beiden Standorten weitergearbeitet. Aber es gebe sicher Überlegungen, Abläufe zu optimieren. "Da will ich aber nicht vorgreifen", sagt Roth und betont zugleich den engen Kontakt des Vorstands zu den Geschäftsleitungen der zugehörigen Unternehmen, aber auch die Nähe zu den Mitarbeitern.

Insgesamt sei die neue Struktur in den Unternehmen der Gruppe positiv aufgenommen worden, sagt Christin Roth-Jäger. Der gemeinsame Name Roth trage dazu bei, dass die Mitarbeiter sich als Teil des Ganzen fühlen könnten, ergänzt Manfred Roth. Und: "Wir treten jetzt als Mannschaft auf. Jetzt sind alle Roth-Leute."

Zugleich sei mit der Neuaufstellung ein wichtiges Signal an die Region verbunden. "Wir wollen dieses diversifizierte Unternehmen auch in Zukunft erhalten - damit verkünden wir auch eine Zuversicht", betont Manfred Roth die Verbundenheit der Familie mit dem Unternehmen. Nicht ohne Grund trügen sein Sohn und die beiden Töchter als Gesellschafter und darüber hinaus im Unternehmensvorstand Verantwortung.

Dass sie die Zukunft der Roth Industries als Familienunternehmen im Hinterland sehen, daran lassen die vier Gesellschafter keinen Zweifel. "Das Hinterland ist der Grund, weshalb wir geworden sind, wie wir sind", sagt Dr. Anne-Kathrin Roth, "wir haben hier unsere Wurzeln."