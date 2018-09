Jubilare sind „470 Jahre Sparkasse“

DILLENBURG 470 Jahre Sparkasse – so lange sind die diesjährigen Jubilare zusammen genommen bei der Bank beschäftigt; und die sagte „Danke“. Das Besondere war, dass es sich bei den Jubilaren ausschließlich um Frauen – und um reine Sparkassen-Jubiläen handelte. Sonst sind meist Mitarbeiter dabei, bei denen Arbeitszeit im öffentlichen Dienst angerechnet wird. Diesmal war das anders. Vor 40 Jahren kamen Monika Brücher, Monika Arhelger und Petra Müller zu der Bank. 1977 war das Jahr, in dem unter anderem die letzte Dampflok ausgemustert wurde. „Heute reden wir vom selbstfahrenden Auto“, sagte Vorstand Michael Lehr über die technischen Entwicklung in vier Jahrzehnten. 15 Jahre später, 1992, begannen Simone Kühlborn, Andrea Kutzer, Daniela Erdmann, Silke Goerres, Bianca Wohlrab, Sandra Waldschmidt, Uta Bechtum, Kerstin Schröder, Daniela Schilp, Katja Schmitt, Michaela Benedikt, Daniela Speck, Claudia Lenz, Petra Müller und Kirsten Dreher ihre Laufbahn. (kaw/Foto: K. Weber)