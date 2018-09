Kinder nehmen an Screening-Olympiade teil

Im Viseum Wetzlar hat aus diesem Grund jetzt das Thema Sehen bei den Kindern eine große Rolle gespielt. „Wir glauben an eine Welt, in der jeder Mensch gut sehen kann“, begrüßte Frank Lindenlaub von der Firma Satisloh Wetzlar die Kinder und Betreuer des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes im Viseum. Satisloh stellt die Brillengläsern und Linsen für die Industrie her. Der Projekttag stand für die Kinder ganz im Zeichen des Sehens und der Optik. Zwölf Kinderdorfkinder zwischen fünf und 16 Jahren waren gemeinsam mit ihren Betreuern im Viseum versammelt, um an der „Sreening-Olympiade teilzunehmen.

„Kindern müssen regelmäßig die Augen untersucht werden. Nur so können Sehschwächen rechtzeitig erkannt und behandelt werden“, erklärte Lindenlaub den Zuhörern. Für das frühe Erkennen von Augenfehlern und Sehschwächen veranstaltet Satisloh spezielle „Screening Events“.

Oft wissen Kinder nichts von der Schwäche

Lindenlaub erklärte den Kindern, was es bedeutet, gut sehen zu können und warum es wichtig ist. „Gutes Sehen hat überall im Alltag Auswirkungen“, betonte Lindenlaub. „Manchmal wissen Kinder gar nicht, dass sie besser sehen könnten und genau dafür sind wir heute hier.“

Damit die Kinder des Kinderdorfes „die Welt mit neuen Augen sehen können“, wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Zunächst bekam die erste Gruppe eine Führung durch das Viseum, in dem unterschiedliche Themenbereiche des Sehens wie zum Beispiel das Auge, Licht und Optik vorgestellt wurden. Die zweite Gruppe wurde an vier verschiedenen Stationen von Satisloh-Mitarbeitern betreut und deren Augenfunktionen untersucht, diesen Vorgang nennt man das „Screening“.

Jedes Kind durchlief die vier Stationen, an denen neben Pupillenreflexen auch Farberkennung überprüft wurde. Was die Kinder schon vom Optiker und Augenarzt kannten, war das Messen ihrer Sehstärke anhand des Lesens von Zahlenreihen. Den „Sehpass“ erhielten sie an der letzten Station. Darauf wurden die Ergebnisse der Tests eingetragen. Auf dieser Grundlage wurden Empfehlungen für den Augenarzt ausgestellt. Denn ob eine Brille benötigt wird, soll nach diesem Vortest im Viseum ein Augenarzt überprüfen.

Eine schöne Zugabe war, dass die Firma Optik & Akustik Heinemann jedem Kind des Kinderdorfes, bei dem eine Sehschwäche festgestellt wurde, in diesem Zug eine kostenlose Brillenfassung mit Gläsern spendierte.

„Den Eltern und Betreuern müssen wir immer wieder bewusst machen, dass sich die Sehfähigkeit bei Kindern schnell und häufig verändern kann und dass Erwachsene dafür wachsam sein sollten“, sagte Lindenlaub zum Schluss. (red)