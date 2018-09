Klicks füllen das Vereinskonto

Am Dienstag wurden die Gewinne in Herborn übergeben. Zu dem Termin waren Vertreter fast aller 68 Vereine gekommen, die bei der Aktion mitgemacht hatten.

Sie hofften, aus dem großen Lostopf gezogen zu werden und 1000 Euro für ihren Verein mit nach Hause nehmen zu können.

Knapp 12 000 Stimmen wurden abgegeben

Das Glück war auf der Seite der Vogelschutzgruppe Niederscheld, der Fördervereine der Comeniusschule Herborn und der Scheldetalschule Niederscheld, des Feuerwehrvereins Offdilln und des CVJM Frohnhausen.

In der Online-Abstimmung hatten die Luftsportler aus Hörbach die Nase vorn. 2252 Stimmen bekamen sie für ihr Projekt, ein neues Segelflugzeug für die Ausbildung junger Piloten zu kaufen.

Der Eisemrother Sportverein bekam 3000 Euro für 1854 Klicks. Er möchte das Geld in eine Sportanlage mit Fußballplatz, Laufbahn und Sprunganlage investieren.

Dritter wurde bei der Abstimmung im Internet die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Haiger.

Ihr überreichte Sparkassenvorstand Volker Schönau 2000 Euro für 1157 Stimmen. Der Gewinn soll für neue Mannschaftszelte für Zeltlager ausgegeben werden. Insgesamt wurde bei „Voten und gewinnen“ 11 899 Mal geklickt. „Das ist ein gutes Ergebnis“, freute sich Schönau über die Beteiligung.

Die Sparkasse bot die Aktion zum ersten Mal an. Man überlege, ob so etwas in irgendeiner Form irgendwann wieder aufgenommen werde. Bei den Vereinen sei „Voten und gewinnen“ gut angekommen.

„Alle Projekte hätten eine finanzielle Förderung verdient gehabt“, sagte der Sparkassenvorstand. Dass 68 Vereine mitgemacht hätten, zeige auch, dass das Ehrenamt in der Region hoch gehalten werde. (kaw)