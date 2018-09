Konzept für Rad- und Fußverkehr

Das Amt für Umwelt und Naturschutz, in dem neben dem Klimaschutzmanagement auch die Organisation des Nahverkehrs und des Rad- und Fußverkehrs, angesiedelt ist, hat nach einer Ausschreibung das IKS-Ingenieurbüro für Stadt- und Mobilitätsplanung aus Kassel beauftragt. Die Konzepterstellung wird vom Bundesumweltministerium zu 70 Prozent aus Fördermitteln der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Projektstart ist der heutige 1. Juli. Für die Erstellung der Studie ist ein Jahr vorgesehen.

Betrachtet werden sollen insbesondere Verbesserungen für den alltäglichen Radverkehr. Die Suche nach alternativen Radwegeführungen und nach Lückenschlüssen ist zentrales Thema. Beschilderung, Abstellplätze für Zweiräder, die Verknüpfung der Radnutzung mit anderen Verkehrsträgern, eine bessere Verkehrsführung an Knotenpunkten und die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen bei innerstädtischen Fußwegeverbindungen werden ebenfalls beleuchtet.

Schritt in Richtung „Mobilitätswende“

Im Ergebnis sollen Empfehlungen entstehen, wie der Anteil des Radverkehrs in der Stadt gesteigert die Qualität der fußläufigen Verbindungen im Stadtgebiet verbessert werden kann. Im Anschluss soll dann eine zielgerichtete Umsetzung von Maßnahmen erfolgen.

Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) zeigt sich zuversichtlich, dass der erteilte Auftrag ein Schritt in Richtung „Mobilitätswende“ sei. „Wir alle wissen, dass die Infrastruktur für den Radverkehr in Wetzlar deutliche Verbesserungspotenziale aufweist und dass wir es den Menschen, die im Alltag gerne öfter ihren Pkw stehenlassen und auf das Fahrrad umsteigen möchten, schuldig sind, dies durch bessere und sichere Radwege auch zu ermöglichen“, sagte er. Das Radwegekonzept liefere das Werkzeug dafür.

Radfahrer sollen ihre Erfahrungen einbringen

Auch der städtische Radverkehrsbeauftragte Peter Fuess vom ADFC zeigte sich froh, dass es die Verbesserung des Radverkehrs gezielt angegangen werde. „Wir haben in den vergangenen Jahren mit der Öffnung der Einbahnstraßen für die Radfahrer, mit der Freigabe von einzelnen Gehwegen für die Radmitbenutzung und mit vielen weiteren Einzelmaßnahmen schon einiges für den Radverkehr erreicht“, sagte er und nannte exemplarisch die Radboxen am Haarplatz. Es bleibe aber noch viel zu tun.

Was genau, soll das Rad- und Fußverkehrskonzeptermitteln. Dabei sollen auch Bürger einbezogen werden. Neben Seminaren und Radwege-Befahrungen soll es eine Internet-Beteiligung geben, so dass Radfahrer ihre Erfahrungen und Vorschläge in einbringen können. (red)