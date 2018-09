Kredite auf Rekordhöhe

Die Rahmenbedingungen für Banken waren 2017 dieselben schwierigen des Vorjahres: Niedrigzinsen drückten weiter auf die Erträge, andererseits blieben Turbulenzen aus und Börsen und Konjunktur erfreulich stark, berichtete Vorstandschef Norbert Spory am Freitag beim Bilanzgespräch. Unter anderem mit Kostensenkung und neuen Gebühreneinnahmen hat die Sparkasse Wetzlar dennoch ihren Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2017 auf 3,4 Millionen Euro gesteigert. Überaus positiv hat sich das Kundengeschäft entwickelt. Das trug wesentlich dazu bei, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Millionen (0,4 Prozent) auf 2,34 Milliarden Euro stieg.

Belastet wurde der Ertrag laut Spory durch den erneuten Rückgang des Zinsüberschusses in Höhe von 2,7 Millionen auf nunmehr 39,6 Millionen Euro. Durch Personalkostensenkung, gute Vertriebsleistungen und Preisanpassungen bei den Girokonten sei es schließlich gelungen, den ordentlichen Ertrag zu steigern. Das Betriebsergebnis lag schließlich bei 15,5 Millionen nach 13,3 Millionen Euro in 2016.

Neue Kredite im Wert von 244,1 Millionen Euro hat die Sparkasse im Vorjahr vergeben – ein historischer Höchststand, sagte Vorstandsmitglied Stephan Hofmann. Wachstumstreiber war das gewerbliche Geschäft mit einem Plus von 50 Millionen Euro.

Die eigenen vier Wände als Geldanlage sind weiter sehr beliebt: Kredite über 124,8 Millionen Euro (Vorjahr 123,9 Millionen) wurden für Wohnimmobilien bewilligt. Das, obwohl das Bauen und Kaufen von Häusern und Grund immer teurer wird. Hofmann: „Selbst für Normalverdiener wird es immer schwieriger, sich ein Eigenheim zu leisten – trotz historisch niedriger Zinsen.“ Die Nachfrage nach Konsumentenkrediten stieg auf 28,5 Millionen Euro (Vorjahr 25,6 Millionen).

Erst 2016 hatte die Sparkasse einen Rekordzuwachs von knapp 170 Millionen Euro bei den Kundeneinlagen erlebt. Diese konnten 2017 gehalten und nochmals leicht ausgebaut werden auf einen Bestand von 1,839 Milliarden Euro – obwohl die klassischen Geldanlagen für die Kunden nahezu ertraglos blieben. Am Trend zur kurzfristigen Geldanlage ändere das aber nichts, berichtete Vorstandsmitglied Stefan Rink.

Umbau des Filialnetzes wurde mit Eröffnung des Beratungs-Centers in Braunfels abgeschlossen

Viel Geld liege auf Tagesgeld- und Girokonten. Doch auch das Wertpapiergeschäft finde zunehmend Interessenten. In Summe hätten die Kurswerte der Kundendepots um 45,6 Millionen Euro zugelegt, der Depotbestand habe zum Jahresende bei 605,8 Millionen Euro gelegen.

Dass die Sparkassenkunden in Zukunft mit steigenden Zinsen rechnen, wird am Geschäft mit Bausparverträgen deutlich. Beim Versicherungsgeschäft steht weiter die Altersvorsorge hoch im Kurs und neu die betriebliche Altersvorsorge, in der mit 294 beinahe doppelt so viele Verträge wie im Vorjahr abgeschlossen wurden.

Den Umbau ihres Filialnetzes hat die Sparkasse im Januar 2018 mit der Eröffnung des Beratungs-Centers Braunfels abgeschlossen. 13 Beratungs-Center gibt es seitdem im Geschäftsgebiet, außerdem 13 Filialen und sieben SB-Stellen. Enormen Zulauf mit einem Plus von 26 Prozent auf 38 000 Nutzer verzeichnet das Online-Banking. Besonders stolz ist der Vorstand, dass sich die Sparkasse Wetzlar den Titel als beste Bank am Bankenplatz Wetzlar in allen Kategorien des Deutschen Instituts für Bankentests und als beste Bank in Hessen für Privatkundenberatung und Baufinanzierung sichern konnte.

Die Anzahl der Mitarbeiter wurde im Vorjahr von 541 auf 514 reduziert – allein über „natürliche Fluktuation“, betonte Spory. Zusätzlich seien übertarifliche Leistungen gestrichen und Sachkosten optimiert worden. Die Einsparungen ließen sich so in den kommenden Jahren allerdings nicht wiederholen.

Mit 610 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag und aus der Stiftung der Sparkasse Wetzlar wurden gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Projekte unterstützt.

Beim Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sieht Spory die Ertragslage der Sparkasse durch den Niedrigzins weiter unter Druck. Nach wie vor müsse hart an Kosten und Erträgen gearbeitet werden. Vehement sprach sich der Vorstandschef gegen den Vorstoß von EZB-Chef Mario Draghi aus, der die Einlagensicherungen der Banken innerhalb der Eurozone vergemeinschaften will.