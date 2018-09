KuBuS bildet beste Bauzeichnerin aus

Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal, überreichten den Preisträgern Urkunden und Pokale. Moderatorin Barbara Schöneberger führte durch die Veranstaltung, die live im Internet übertragen wurde.

„Den Bundesbesten gebührt meine größte Anerkennung und mein Respekt“, betonte Schweitzer. Dennoch war sein Blick auf den deutschen Ausbildungsmarkt nicht ungetrübt: „Für junge Menschen wird es zwar immer leichter, einen Ausbildungsplatz zu finden. Für Unternehmen aber wird es immer schwerer, ihre offenen Ausbildungsplätze zu besetzen.“ In jedem dritten Betrieb blieben inzwischen Ausbildungsplätze unbesetzt, berichtete der DIHK-Präsident. Fast jeder zehnte IHK-Ausbildungsbetrieb habe im vergangenen Jahr nicht einmal eine einzige Bewerbung erhalten.

„Eine abwechslungsreiche und von Anfang an praxisorientierte Ausbildung sowie die Unterstützung durch alle Kollegen – Architekten und Ingenieure – war meine beste Vorbereitung auf die Bauzeichner-Prüfung“, erklärte Juliana Müller zu ihrem überragenden Prüfungsergebnis mit 98 von 100 Punkten. Ihr Chef Achim Schäfer, einer der geschäftsführenden Gesellschafter von KuBuS architektur + stadtentwicklung in Wetzlar, ergänzte: „Die Ausbildung hat sich in den letzten 25 Jahren durch die Einführung der CAD dramatisch verändert; früher gab es für die Azubis noch viel mehr ,Nebentätigkeiten’, heute sind sie schon nach kürzester Zeit unmittelbar an den Projekten beteiligt und Juliana Müller war dabei ganz besonders schnell in ihrer Auffassungsgabe und von Anfang an bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Erster Bauantrag war ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt der Ausbildung war für Juliana Müller daher ihr erster eigenständig bearbeiteter Bauantrag. Für den erfolgreichen Einstieg in eine berufliche Karriere empfahlen Juliana Müller und Achim Schäfer, nach einer ersten Orientierung unbedingt mehrere kurze Praktika in verschiedenen Berufsfeldern zu absolvieren – auch und gerade in den Ferien.

„Hierbei können die Schüler feststellen, ob der Beruf zu ihnen passt und der Betrieb kann feststellen, ob der junge Mensch sogar als Azubi ins Team passen würde,“ so Schäfer: „Wichtig ist uns, dass Bewerber bereit und in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen sowie Eigeninitiative zu ergreifen und auch schon über eine gewisse persönliche Reife verfügen.“ „Gerade für ein Studium ist die duale Berufsausbildung die bestmögliche Basis“, sagte Juliana Müller, die für sich diesen Weg der Weiterbildung gewählt hat.

„Wünschenswert wäre ein ebenfalls duales Architekturstudium“, sagte Schäfer. Denn die Kombination aus (hoch-)schulischer Theorie und betrieblicher Praxis wäre auch hier die optimale Lösung. (red)