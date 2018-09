Kürzere Strecke, mehr Starter

Die Veranstalter vom Sport- und Modehaus Kaps hatten zur 15. Auflage das Programm neu gestaltet. Läufer und Walker starten weiterhin am Pfingstsamstag um 10 Uhr gemeinsam über die Halbmarathon- und Zehn-Kilometer-Strecke. Der bisher namensgebende Marathon wurde dagegen herausgenommen.

Der Aufwand ist zu groß: Der Marathon ist erstmals aus dem Programm gefallen

„Dieser Schritt ist uns schwergefallen“, bestätigte Mitorganisatorin Annabell Müller, „aber bei den rückläufigen Teilnehmerzahlen war der Organisationsaufwand für den Marathon einfach zu hoch.“

Bei traumhaftem Wetter stiegen dennoch die Starterzahlen gegenüber den letzten Jahren deutlich auf mehr als 330.

Auf der großen Halbmarathon-Schleife mit ihren 260 Höhenmetern bestimmten Patrick Brandenburger vom Team LaufStil Sinn und Nils Wagner vom TuS Naunheim die Pace. „Der Halbmarathon „Rund um Oberbiel“ ist zwar sehr anspruchsvoll, aber höchst abwechslungsreich und zählt zu meinen Lieblingsläufen“, freute sich Patrick Brandenburger bereits vor dem Start. Obwohl er das Rennen locker angehen wollte, musste sich der Sieger von 2015 strecken, um wieder als Schnellster das Ziel vor dem Sporthaus zu erreichen. Als ihn Moderator Markus Bourcarde vom Team Naunheim nach 1:20:24 Stunden im Ziel feierte, sprintete auch schon der Zweite – Nils Wagner vom TuS Naunheim – auf der langen Zielgeraden heran und sicherte sich mit 1:21:09 Stunden den Erfolg in der M40.

Horst-Dieter Wagner vom ASC Dillenburg freute sich ebenfalls über seine schnelle Zeit von 1:35:59 Stunden und über den vierten Platz in der M55. Tobias Grewe vom TC Manderbach holte sich mit 1:37:29 Stunden „Bronze“ in der M30.

Bei den Frauen gewann zum dritten Mal in Folge Franziska Rachowski vom LAZ Gießen in flotten 1:28:31 Stunden. Auch sie musste einen Zahn mehr zulegen als geplant, da ihr die W45-Siegerin Anne-Katrin Müller vom Team Naunheim (1:28:52 Stunden) im Nacken hing.

Inga Simone Kern schwärmt bei bestem Wetter von einem herrlichen Erlebnislauf

Inga Simone Kern vom ASC Dillenburg hatte noch kurzfristig vom Zehn-Kilometer-Lauf auf den Halbmarathon umgemeldet und war überglücklich. „Das war heute ein herrlicher Erlebnislauf“, schwärmte sie, nachdem sie als Dritte der W35 in 1:58:32 Stunden das Ziel erreicht hatte.

Mit 135 Finishern zog die Zahl der Zehn-Kilometer-Läufer am stärksten an. Die für den ASC Marathon Friedberg startenden Triathleten Henrik Apel (37:12 Minuten) und Marco Dohle (40:31 Minuten) trumpften an der Spitze auf. Marc Mühl vom ASC Dillenburg erkämpfte sich auf der anspruchsvollen Strecke den dritten Rang in 42:53 Minuten und siegte überlegen in der M40.

Weitere Klassensiege feierten in der M60 Herbert Klein vom CVJM SG Dillenburg (49:32 Minuten), Norbert Keiner von der LG Dill (52:22 Minuten) und Wolfgang Betz vom TV Sinn (60:13 Minuten) in der M70. Klaus Schwebel vom TC Sinn (49:54 Minuten) belegte in der M50 den dritten Rang, Marco Cestonaro vom TV Dillenburg (53:11 Minuten) wurde Fünfter der M30 und Tim Marvin Benner vom VfL Fellerdilln (55:02 Minuten) Dritter der Junioren.

Das Duell um den Zehn-Kilometer-Sieg der Frauen entschied Kristina Jago aus Wetzlar mit 43:31 Minuten vor W45-Siegerin Susanne Heinbach (TSV Krofdorf-Gleiberg, 43:47 Minuten) für sich. Bianca Roos (Greifenstein/SC Oberlahn, 49:48 Minuten) lief als Vierte zum Erfolg in der W40.

Knapp geschlagen war Natalie Wagner vom ASC Dillenburg mit 51:16 Minuten und dem zweiten Platz in der Frauenhauptklasse dennoch hochzufrieden. Als Dritte folgte Christina Böhm vom TV Dillenburg (54:38 Minuten). Luisa Orth vom TuS Driedorf (49:48 Minuten) kam in der Frauenhauptklasse als Fünfte an. (se)