Landgestüt ist auf einem guten Weg

Um das Bedürfnis der Tiere nach Licht, Luft und Bewegung artgerecht erfüllen zu können, wurde hinter Stall 3 eine Auslauffläche von 250 Quadratmetern geschaffen und weitere Ausläufe von fast 1.000 Quadratmetern hinter Stall 2 sind in Vorbereitung. Dafür werden 250.000 Euro investiert. In Stall 1 werden die Pferdeboxen vergrößert und die Gitter und Türen so verändert, dass die Tiere miteinander Kontakt haben können. In Stall 3 sind ebenfalls solche Umbauten der Boxengitter geplant. In Abstimmung mit dem Kreisveterinäramt wurden außerdem die Belegungs- und Bewegungspläne für die Schulpferde des Landgestüts optimiert. Die Innenstadtlage des Gestüts ist eine Besonderheit und mit Schwierigkeiten verbunden: Trotz umfassender Prüfung lassen sich neben der bereits genutzten Sommerweide keine zusätzlichen Weideflächen realisieren. Einzelnen Tieren wird aber nun ein mehrwöchiger Sommeraufenthalt auf der Weide eines Kooperationsbetriebs ermöglicht.

„Ich bin sehr froh, dass die Arbeitsgruppe in einem konstruktiven Prozess zu diesen für das Landgestüt wegweisenden Ergebnissen gekommen ist. So können wir den Reit- und Fahrbetrieb im Gestüt aufrechterhalten. Dafür sind die gut ausgebildeten Schulpferde des Landgestüts das wichtigste Kapital und deswegen müssen wir für ihr Wohlergehen und ihre artgerechte Haltung sorgen“, betonte Ministerin Hinz.

Bereits im vergangenen Sommer hatte das Land entschieden, die Hengsthaltung im Landgestüt aufzugeben. Die Hengste aus Dillenburg hatten an Bedeutung verloren und ihre artgerechte Haltung konnte im Gestüt nicht sichergestellt werden: Für Stuten und Wallache, die im Unterschied zu den Hengsten auch in Gruppen gehalten werden können, kann der regelmäßige Auslauf leichter realisiert werden. Der Großteil der Hengste wurde im vergangenen Jahr verkauft, bei den letzten drei Hengsten laufen die Verkaufsverhandlungen noch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ihre Arbeitsplätze behalten, da die erhöhten Anforderungen an das Tierwohl, insbesondere die Sicherstellung täglichen Auslaufs und Bewegung in Gruppenhaltung, sehr personalintensiv sind.

Denkmalgeschützte Sanierung der Gebäude

„Die Gebäude des Landgestüts in Dillenburg sind ein denkmalgeschütztes Ensemble von kulturhistorischer Bedeutung. Dem hat die Landesregierung mit der umfassenden Sanierung seit 2010 Rechnung getragen und damit die Voraussetzungen für eine vielfältige Nutzung geschaffen“, ergänzte Ministerin Hinz. In den letzten 10 Jahren hat das Land über 6 Millionen Euro in Baumaßnamen investiert. Derzeit wird Stall 1 für weitere 1,5 Millionen Euro saniert und tierwohlgerecht umgebaut. Für Stall 2 sind 1,5 Millionen vorgesehen, für die Orangerie sind 700.000 Euro in 2018 bis 2020 veranschlagt. Der nächste Sanierungsabschnitt des Prinzenhauses folgt 2021 bis 2025 mit 1,5 Millionen Euro.

Gestüt für den Tourismus weiterentwickeln

Die Arbeitsgruppe Dillenburg wird sich in ihrer nächsten Sitzung mit dem touristischen Potential des Landgestüts beschäftigen. „Es ist nun die Aufgabe der Stadt Dillenburg das Gestüt auch als touristische Attraktion zu vermarkten und so interessierte Besucherinnen und Besucher in die Stadt zu locken. Dabei werden wir als Land selbstverständlich unterstützen. Die vielfältigen Ideen, die die Stadt bereits erarbeitet hat, werden in der AG diskutiert werden und ich bin mir sicher, dass wir auch hier zielführende Lösungen finden werden“, erklärte Ministerin Hinz.

Großes Interesse der Oranienstadt

Bürgermeister Michael Lotz als Vertreter der Dillenburgerinnen und Dillenburger erläuterte die Zwischenergebnisse aus Sicht der Oranienstadt: „Das Gestüt gehört sehr eng zu uns und prägt unser Stadtbild. Die Schließungsdiskussion im letzten Jahr hat uns deswegen bis ins Mark getroffen. Wir sind dankbar dafür, dass das Land Hessen große Investitionen in die Bausubstanz der Gebäude vorgenommen hat und dass die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe sehr konstruktiv und ergebnisorientiert ist. Seit November 2017 konnten wir so wichtige Themen besprechen und die ersten Maßnahmen auf dem Weg bringen, mit denen die artgerechte Haltung verbessert wurde und wird. In den letzten Monaten wurden hier nicht unerhebliche Beiträge seitens des Landes in die Tierhaltung investiert. Es gilt aber auch den Balanceakt zu finden zwischen historischem Ambiente, artgerechter Haltung und den betriebswirtschaftlichen Aspekten, damit wir nicht immer wieder neue Schließungsdiskussionen führen müssen. Nach wie vor bedauere ich außerordentlich, dass die Pferdezucht als Aufgabe des Landes weggefallen ist. Diese vom Eigentümer getroffene Entscheidung mussten wir schweren Herzens akzeptieren. Die in den nächsten Treffen der Arbeitsgruppe zu besprechenden Themen rund um das Thema Tourismus werden von unserer städtischen Tourismusabteilung selbstverständlich unterstützt. Auch hier gilt es, das Gestüt perspektivisch auf feste Beine zu stellen.“