Leica schärft den Blick für die Natur

Seit der Eröffnung des dritten Bauabschnitts wartet der Leitz-Park mit vielen neuen Attraktionen auf. Darunter das angrenzende, 102 Hektar große Waldstück, das vom Bundesforst gepachtet wurde. Nach zwei Jahren Planung und Vorbereitung wurde dort am Mittwoch der „Naturlehrpfad Leitz-Park“ offiziell eröffnet. Auf dem drei Kilometer langen Rundweg mit mehr als 20 Infotafeln lassen sich Pflanzen- und Tierwelt intensiv beobachten. Gestaltet wurde der Rundweg in Zusammenarbeit von Bundesforst, Landesjagdverband, Leitz-Park GmbH und Leica Sportoptik. Der Startpunkt befindet sich hinter dem Hauptsitz der Leica Camera AG. Bei der Orientierung hilft der rote Leica-Markenpunkt.

140 Jahre alte Eichen, Feuchtbiotope, weidende Biorinder und ein echter Hutewald

Davon, dass der Wald bis vor 25 Jahren zum Standortübungsplatz Schanzenfeld gehörte und weitgehend in Ruhe gelassen wurde, profitiert man heute. Ralph Bauer, Bundesförster für Mittelhessen, spricht von „feinstem und wahnsinnig seltenem Eichen-Buchenwald“. Viele der dominanten Eichen stehen dort seit 140 Jahren und länger. Das Alter einer imposanten Weißtanne schätzt der Fachmann auf 120, eine stattliche, kerzengrade Douglasie auf 95 Jahre.

Feuchtbiotope, weidenden Biorinder auf der „Kühmark“ und unter anderem einen bis in 19. Jahrhundert in Deutschland üblichen Hutewald – ein beweideter Buchenwald, in dem zu Bundeswehrzeiten Biwaks aufgeschlagen wurden – passieren die Besucher außerdem auf der Runde.

Gesichtet wurden bereits Rot- und Schwarzmilan, Turm-, Wander- und Baumfalke, Wespen- und Mäusebussard, Habicht, Sperber, zahlreiche Eulenarten und der Neuntöter. Wer die Tiere – mit etwas Glück – aus nächster Nähe beobachten möchte, kann dafür ein Leica-Fernglas gegen Hinterlegung des Personalausweises im Leica Store ausleihen.

Für Leica hat der Naturlehrpfad natürlich auch einen geschäftlichen Nutzen. Kunden haben die Möglichkeit, Ferngläser und Kameras bei Natur- und Makroaufnahmen auszuprobieren. Aber auch in der Freizeit ist der Pfad für Naturliebhaber, die Gäste des „Arcona Living Ernst Leitz Hotels“, Familien und Jogger ein echter Gewinn. Von einer „Menge Arbeit“ bis zur Eröffnung des Naturlehrpfades berichtete der Geschäftsführer der Leitz-Park GmbH, Wolfgang Kisselbach. Darüber hinaus gebe es noch weitere Pläne, unter anderem für ein kleines Waldhäuschen und auch Bienenkästen sollen noch aufgestellt werden. Michael Agel von Leica Sportoptik bedankte sich bei allen, die bei der Umsetzung geholfen haben. Beim Bundesforst werde nur noch vom „Leica-Wald“ gesprochen, verriet Christoph Geobel, Leiter des Bundesforstbetriebs. „Der Lernort Natur wird in Zeiten zunehmender Verstädterung immer wichtiger. Das Wissen um die Pflanzen- und Tierwelt darf nicht vergessen werden“, sagte Christof Wehrum, Schatzmeister des Landesjagdverbands.

Gewinnen Sie ein exklusive Führung!

Mit scharfem Blick den „Naturlehrpfad Leitz-Park“ erkunden“ – zehn Leser dieser Zeitung haben bei einer exklusiven Führung unter Leitung von Michael Agel (Leica Sportoptik) am Freitag, 6. Juli, 15 Uhr, die Chance dazu. Ferngläser für die Nutzung während der Führung wird die Premium-Marke kostenlos zur Verfügung stellen. So lassen sich Naturzusammenhänge aus nächster Nähe beobachten. Die Gewinner werden aus den bis zum 1. Juli eingegangen E-Mails und Postkarten gelost. Senden Sie mit dem Betreff „Naturlehrpfad Leitz-Park“ eine E-Mail an lokalredaktion.wnz(at)mittelhessen.de oder eine Postkarte an die Wetzlarer Neue Zeitung, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar. Viel Glück!