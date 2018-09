Leitz-Park zieht an

Hatte man am Freitag und Samstag mit vielen geladenen Gästen aus aller Welt die Eröffnung des 60 Millionen Euro teuren dritten Abschnitts gefeiert, so war am Sonntag jedermann eingeladen, sich den architektonisch einzigartigen Campus mit seinen Gebäuden und viele Ausstellungen anzuschauen. Das Programm war so umfangreich, dass die Besucher die Qual der Wahl hatten, um möglichst viel von diesem Tag mitzunehmen. Es gab Führungen, Vorträge, ein Konzert. Leica lud zu Besuchen in die Profi-Fotostudios ein, die Ausstellungen mit Bildern vieler berühmter Leica-Fotografen waren stets bestens besucht. Am Eingang der Manufaktur in den neuen Ernst-Leitz-Werkstätten mussten die Gäste sogar anstehen, um einen Eindruck vom Inneren zu bekommen. Wer wollte, konnte einen Blick ins Leica-Werksarchiv werfen oder bei einem Vortrag mit dem Titel „Augen auf, 100 Jahre Leica Fotografie“ auf eine interessante Zeitreise gehen, in der Wissenswertes und Anekdoten aus der gesamten Zeit seit Erfindung der Leica zu erfahren waren.

Star-Trompeter Till Brönner war der Überraschungsgast am Samstagabend

Natürlich gab es auch einen historischen Rückblick auf die Entwicklung des Leitz-Parks selbst. Von den Äckern auf dem sogenannten Schanzenfeld über die militärische Nutzung des Areals bis hin zum Bau der markanten Gebäude von Leica Camera und den weiteren Gebäuden des Leitz-Parks.

Wer mehr Grün statt der vielfältigen Schattierungen von Grau sehen wollte, konnte einen Ausflug auf den Naturlehrpfad des Leitz-Parks machen.

Am Sonntagnachmittag gab im Festzelt die Skateboard-Ikone Ray Barbee den Ton an, denn der Mann ist ein virtuoser Musiker. Schade nur, dass das einstündige Konzert am Sonntag nur wenig Beachtung fand.

Barbee war auch am Samstagabend mit von der Partie gewesen, als rund 1000 geladene Gäste die Eröffnung feierten. Stargast dieser Feier war der international renommierte deutsche Jazztrompeter Till Brönner, der mit Barbee, dem Violinisten Georges Yammine und dem aus Mitgliedern des Mozarteum-Orchesters Salzburg bestehenden Blechbläserensemble „Blechlust“ musizierte. Mit ihnen jazzte Brönner unter anderem Klassiker wie George Bensons „Nothing's gonna change my love for you“, Louis Armstrongs Klassiker „What a wonderful world“ oder „With a little help from my friends“ von den Beatles. (he/lad)