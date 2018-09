Mehr Personal, aber auch mehr Service

So kann man das Ergebnis einer vergleichenden Prüfung zusammenfassen. Unter die Lupe genommen haben die Experten der Firma Kienbaum Consultants im Auftrag des Rechnungshofes die Jahre 2012 bis 2016.

Dem Vergleich mit Dillenburg stellten sich 17 weitere Kommunen, darunter beispielsweise Baunatal, Büdingen, Herborn, Michelstadt und Karben. Von den 18 untersuchten Kommunen gehört Dillenburg mit vier weiteren zu den Städten, denen die Prüfer einen „hohen Reifegrad“ des Personalmanagements attestierten. Die Ergebnisse der Untersuchung hat die Stadtverwaltung in einer Vorlage zusammengefasst, die am Donnerstag im Stadtparlament zur Diskussion steht.

Darin ist auch zu lesen, dass die Dillenburger Verwaltung gegenüber dem Vergleichswert der anderen geprüften Städte pro 1000 Einwohner über mehr Personal verfügt. In der Kernverwaltung der Oranienstadt arbeiten rund 130 Personen. Das entspricht einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 4,92 pro 1000 Einwohner. Der Vergleichswert liegt bei 3,83. Die Prüfer sehen ein Optimierungspotenzial von 7,53 ganzen Stellen.

Bürgerbüro und Stadtbibliothek sind in Dillenburg auch samstags geöffnet

Die Stadtverwaltung verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der durch den vermehrten Personaleinsatz erzielte Service für die Bürger politisch gewollt sei. So hat das Bürgerbüro in Dillenburg beispielsweise samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit können auch Autos zugelassen werden. Auch die Stadtbücherei ist samstags geöffnet.

Politisch gewollt war auch die Aufstockung des Fachbereichs 4 (Tourismus). Im Gegensatz zu beispielsweise Herborn werde die Wirtschaftsförderung und er Tourismussektor von der Stadtverwaltung wahrgenommen. In Herborn sei dieser Bereich in einer GmbH als Eigenbetrieb ausgelagert, so dass eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen nicht immer gegeben sei.