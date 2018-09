Mehr Platz für Radfahrer in Gießen

Seit Anfang Juli gilt eine neue, versuchsweise Verkehrsregelung: So wurde zwischen Schubertstraße und Robert-Sommer-Straße in Fahrtrichtung Kleinlinden ein Radfahrstreifen markiert. „Die Maßnahme dient der Verbesserung der Situation der Radfahrer und soll deren Sicherheit gewährleisten. Dafür wurde die bis dato zweispurige Straße in eine einspurige, mit einer mit fünf Metern überbreiten Fahrbahn umgewandelt“, teilt Verkehrsdezernent Peter Neidel in einer Presseerklärung mit.

Überbreite Fahrspuren, so besagen es die geltenden Richtlinien, sollen annähernd genauso viele Fahrzeuge aufnehmen können wie zweispurige Fahrbahnen. Ob dies auch in der Frankfurter Straße so ist und zu einem reibungslosen Verkehrsablauf wie zur Sicherheit von Radfahrern beitragen könne, soll der jetzige Verkehrsversuch zeigen, so Neidel.

Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt: Die Vollsperrung der Lahnstraße führe in den kommenden Monaten zu mehr Auto- und Radverkehr in der Frankfurter Straße. Damit steigen zugleich die Anforderungen an die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Erwartet werden Erkenntnisse sowohl hinsichtlich der Sicherheit – etwa zu wichtigen Überholabständen zwischen Kraftfahrzeugen und Radverkehr sowie gefahrenen Geschwindigkeiten – als auch zur Frage, wie reibungslos der Verkehr dort unter den neuen Bedingungen laufe.

Zufriedener Dezernent

Nach einigen Tagen des Betriebes ist der Dezernent jedenfalls zufrieden: Es sei festzustellen, dass sich Autos vor der Schubertstraße nebeneinander an der Ampel aufstellen, um nach dem Passieren der Einmündung hintereinander zu fahren. Mofas und ähnlich langsame Krafträder, aber auch langsamere Pkw, können überholt werden; größere Fahrzeuge nutzen ebenso wie die meisten Pkw den Fahrstreifen mittig, erläutert Peter Neidel. Das verdeutliche, „dass sich die Autofahrer adäquat auf die Situation einstellen“.

Der Verkehrsversuch wird mindestens während der Sperrung der Lahnstraße, also etwa für ein Jahr, andauern. Dann werde ausgewertet, welche Auswirkungen die Maßnahme auf den Verkehrsfluss hat und entschieden, ob die Änderung beibehalten wird. (ga)