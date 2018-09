Mikroben wirken auf das Altern

Mikroben im Darm beeinflussen Stoffwechselprozesse ihres Wirtes, können Signale an das Gehirn senden und sind auch für die Entstehung von Krankheiten wie Krebs mitverantwortlich, sagt Dr. Volker Rusch, Begründer der „Old Herborn University“. Für ihn und seine Kollegen knüpft das Seminar an die wissenschaftliche Tradition der Alma Mater Johannea an.

Johann VI. der Ältere, Graf von Nassau-Dillenburg, hatte diese 1584 gegründet. So entstanden in Herborn vier Fakultäten, neben Theologie, Philosophie und Jurisprudenz auch Medizin. Die Hohe Schule erhielt zwar nie den Status einer Universität, genoss aber in Europa einen guten Ruf.

Nachdem sie 1817 aufgehört hatte zu existieren, kam 1984 die Wiederbelebung: Zum 400. Gründungsjubiläum der Hohen Schule fand das IX. Internationale Symposium für Intestinale Mikroökologie, die erste Sondertagung der Society for Microbial Ecology and Disease (Gesellschaft für mikrobielle Ökologie und Krankheiten) außerhalb der USA statt. Veranstalter war das Institut für Mikroökologie von Rusch.

Der Erfolg und die Begeisterung der Gäste über das Ambiente der Hohen Schule führten zur Gründung einer Sommeruniversität, die am 13. Juli 1987 mit dem ersten Seminar der „Old Herborn University“ startete.

Dieses Jahr trafen sich in Herborn zum 32. Mal internationale Wissenschaftler, um sich über neue Erkenntnisse zur Darmflora von Mensch und Tier auszutauschen. Das Thema „Alter und Darmflora“ spannte den Bogen von der Auster über Haie und Afrikanische Killifische bis hin zum Menschen.

Im Alter lassen körperliche Funktionen nach, auch die Darmflora verändert sich, sagen Rusch und seine wissenschaftlichen Kollegen. Zum Teil hänge das nur indirekt mit Alterungsprozessen zusammen: Oft ernährten sich ältere Menschen einseitiger und äßen weniger gesunde Ballaststoffe, wodurch die Darmflora weniger vielseitig werde.

Im Alter nimmt die Vielfalt der Mikroben im menschlichen Darm ab. Das schwächt das Immunsystem

Die Darmflora bestehe aus vielen verschiedenen Mikroorganismen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Funktionen. Sie unterstützten die Verdauung, beeinflussten aber auch erheblich den Stoffwechsel und die Immunabwehr.

Im Alter nehme die Vielfältigkeit der Arten ab, der Anteil an Krankheitserregern wachse, was zu mehr Entzündungen führe und das Immunsystem schwäche. Zahlreiche Erkrankungen können die Folge sein wie zum Beispiel Krebs.

Im Vorfeld des Seminars fand die erste, viertägige „Old Herborn University Summer School“ statt: 18 Doktoranden und Postdoktoranden aus Tschechien, Deutschland, Frankreich und den USA beschäftigten sich mit den Wechselbeziehungen, die zwischen dem Wirt und den ihn besiedelnden Mikroorganismen besteht. Wer die komplexen Beziehungen verstehe, so Rusch, könne gezielt neue probiotische Präparate für bestimmte Krankheiten entwickeln.

Im „Old Herborn University“-Seminar standen neun wissenschaftliche Vorträge und die Präsentationen der Sommerschüler an. Zum Abschluss fand eine Zeremonie statt, in der Rusch zusammen mit Professor Dr. John Bienenstock aus Kanada und Professor Dr. Peter J. Heidt aus den Niederlanden „Ehrenprofessuren“ an die neuen Referenten verlieh. (w)