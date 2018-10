Mit dem Stapler Puzzle spielen

Vier praktische und eine schriftliche Aufgabe galt es auf Zeit zu lösen, und was zunächst so spielerisch aussah, entpuppte sich bald als kniffelige Aktion. Die Schiedsrichter - alle Richter-Mitarbeiter - nahmen ihre Bewertungen sehr ernst. Alle Teilnehmer seien versiert und haben die entsprechende Fahrerlaubnis, den sogenannten Staplerschein, sagte Anke Beck, technische Leiterin bei Richter. Dass es auch Ausnahmen gab, stellte der amtierende Weltmeister im Staplerfahren Fabian Schulze unter Beweis: Der 32-Jährige aus Finnentrop ist Berufskraftfahrer und "fährt auch schon mal den Stapler in der Firma", sagte er schmunzelnd. In 37 Sekunden nahm er mit den Zinken seines Staplers ein Schaumstoffteil auf und fügte es fehlerfrei in den passenden Setzkasten. Sein Mitbewerber Kevin Aktas (18), Auszubildender zur Fachkraft in Lagerlogistik aus Herborn, rollte mit den Augen: Von dieser Zeit konnte er nur träumen. Sein Lagermeister tröstete ihn: "Das war ja auch das erste Mal. Das kann nur noch besser werden."

Oliver Tasch, Sohn des Firmeninhabers und Mitglied der Geschäftsführung, räumte ein, zwar viel vom Staplerfahrer zu verstehen, aber so "wie die Jungs und Mädels damit umgehen", könne er es auf keinen Fall. An einer anderen Station, die ebenfalls von fachkundigen Zuschauern umlagert war, galt es, die Kegel eines etwas größeren Mühlespiels mit Hilfe eines Lagertechnik-Geräts zu versetzen.

Das war zumindest ebenso haarig wie die Umsetzung von Minifässchen per Gabel und mittels aufgeschraubten Modellstaplers. Das alles mit den Zeitvorgaben der Kollegen zu erledigen, zehrte ganz schön an den Nerven.

Im pieksauberen Inneren eines der Firmengebäude, denen man nicht ansieht, dass dort mit teils schweren Maschinen umgegangen wird, ging es etwas ruhiger zu. Dort stand die tückische Theorie auf dem Ablaufplan. Multiple-Chois-Fragen wie: "Was versteht man unter dem Lastschwerpunktabstand?" oder "Wie schnell dürfen Sie mit einem Gabelstapler innerhalb des Betriebsgeländes fahren?" waren zu beantworten.

Für Kinder galt offenbar kein Tempolimit, derweil ging es im Stechen sehr spannend zu

Während die Kinder sich auf Ministaplern aus Plastik einen Teufel um Tempolimits scherten und kreuz und quer übers Firmengelände kurvten, hatten sich fünf Teilnehmer fürs Stechen qualifiziert. Jetzt galt es, ebenfalls auf Zeit und ohne Fehler Kästen in einer vorgegebenen Reihenfolge aufeinander zu stapeln. Auf dem obersten Kasten befand sich ein Nagelbrett und mit dem musste ein Luftballon zum Platzen gebracht werden. Es wurde verdammt eng, und am Ende standen Fabian Schulze von der Firma Berthold Wacker, Michael Knetsch von der Sinner Firma PTM sowie Mike Weigel von der Otto Fuchs KG aus Meinerzhagen auf dem Sieger-Treppchen. Drei von fünf hatten sich in der Endausscheidung qualifiziert und dürfen sich nun im September beim dreitägigen Finale der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren mit den Spitzen aus dem gesamten Bundesgebiet messen. (s)