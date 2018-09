Mitarbeiter für Ehrenamt würdigen

Von Katrin Weber

UNTERNEHMEN Dillenburger Isabellenhütte geht immer wieder neue Wege in der Bindung an den Betrieb

Insgesamt 5000 Euro für zehn ehrenamtliche Projekte von Mitarbeitern überreichten Dr. Felix Heusler (l.) und Rolf Viehmann (r.) an (hinten v.l.) Enrico Busch-Hecht, Torsten Schmidt, Florian Bernhardt, Christoph Riess, Yannick Konrad, Lothar Hartmann, Gerhard Schäfer sowie an (vorne v.l.) Benjamin Sänger, Steffen Pitzer und Miguel Schmegner. (Foto: Isabellenhütte)

Ist der größte Arbeitgeber in Dillenburg: die Isabellenhütte. (Foto: K. Weber)

DILLENBURG "+500 - Mein Verein. Mein Projekt. Mein Ehrenamt" heißt eine neue Aktion der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG in Dillenburg. Dabei stehen Ehrenämter der Mitarbeiter im Fokus. Ein neuer Baustein in der Mitarbeiterbindung.