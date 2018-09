Nachhaltigkeitspreis für die Firma Rinn

Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Geschäftsführer Christian Rinn nahm die Auszeichnung bei einem Festakt in Düsseldorf entgegen. Der Hersteller von Betonsteinprodukten aus dem hessischen Heuchelheim wurde damit für nachhaltiges Wirtschaften in der Betonsteinbranche ausgezeichnet.

„In Zeiten von Ressourcenknappheit und steigendem Bedarf in der Baubranche hat das Familienunternehmen aus Mittelhessen mit dem ersten Recycling-Stein eine entscheidende Innovation auf den Markt gebracht“, so die Jury. Mit klimaneutraler Produktion und weiteren Einsparungen habe das Unternehmen viele Maßnahmen umgesetzt, die wegweisend für die Branche seien. Für Christian Rinn ist die Auszeichnung eine Anerkennung der konsequent umgesetzten Nachhaltigkeitsstrategie seines Unternehmens.

Im vergangenen Jahr stellte Rinn den ersten Pflasterstein aus recyceltem Stein vor, mit 40 Prozent Recyclinganteil. Bisher wurde Bauschutt in gängigen Verfahren abgewertet und beispielsweise im Straßenbau wiederverwendet. Durch neue Verfahren kann aus Betonstein gewonnener Splitt ohne Qualitätsverlust wieder zu Betonstein verarbeitet und der Stoffkreislauf geschlossen werden. Derzeit gibt es bei Rinn erste Versuchsprojekte zur Rücknahme von Altpflastern. (red)