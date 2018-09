Neue Kassenhalle eröffnet

950 000 Euro hat das Geldinstitut in den Umbau gesteckt, dessen Ergebnis Vor-standschef Norbert Spory bei der offiziellen Eröffnung vorstellte. Die neue Kassenhalle entspreche den aktuellen Anforderungen und Erwartungen der Kunden, sagte Spory. Zuvor habe sich der Kundenbereich auf dem Stand von vor 20 Jahren befunden, als noch alle Serviceleistungen wie Überweisungen, Daueraufträge oder Anträge für Wohnungsbauprämien am Schalter abgewickelt wurden. Entsprechend groß sei der Bedarf an Mitarbeitern und die benötigte Schalterkapazität gewesen. Heute besteht laut Spory kaum noch Bedarf für Serviceleistungen im Zahlungsverkehr. An ihre Stelle seien Onlinebanking und Selbstbedienungs-Terminals getreten. „Es wurde also höchste Zeit, dass wir unsere Kassenhalle dieser Entwicklung angepasst haben“, so Spory.

Nachdem zuletzt die Filialen Garbenheim und Domplatz geschlossen wurden, hat die Zentrale heute rund 700 bis 800 Kunden im Haus, doch die meisten nutzen den SB-Bereich. Wer heute den Kontakt zu den Bankmitarbeitern suche, möchte eine echte Beratung und das in einer entsprechenden Atmosphäre, so Spory. Deshalb hat die Sparkasse in den rund 1000 Quadratmeter großen Rundbau drei kubenförmige Baukörper stellen lassen.

„Raum in Raum“-Konzept für Beratung

Es ist ein „Raum in Raum“ Konzept mit geschlossenen, schallgeschützten „Beratungsinseln“, in die sich der Sparkassen-Mitarbeiter mit seinem Kunden zurückziehen und Gespräche führen kann, erklärte Architekt Michael Jung, der das Konzept zusammen mit seiner Partnerin Yvonne Klemke entwickelt und umgesetzt hat.

Im Zuge des Umbaus wurde auch die Beleuchtung energetisch optimiert, Brandschutzvorkehrungen wurden verbessert und die optische Überwachungsanlage erneuert. Auf dem Steinfußboden wurde schallschluckender Teppich verlegt. Spory dankte den Handwerkern dafür, dass sie wegen des Kundenverkehrs dazu bereit waren, die meisten Arbeiten am Wochenende zu erledigen. Landrat Wolfgang Schuster und Oberbürgermeister Manfred Wagner (beide SPD) lobten als Mitglieder des Sparkassen-Aufsichtsrates die gelungene Modernisierung. Ein Dienstleistungsunternehmen müsse sich so positionieren, dass sich die Kunden wohlfühlen.

Auch die Wetzlarer Bürgerstiftung, vertreten durch ihren Vorsitzenden Manfred Kinne, durfte sich freuen: Aus Anlass der Eröffnung der modernisierten Kassenhalle konnte seine Stiftung einen Scheck über 2000 Euro in Empfang nehmen. „Wir werden das Geld für die beiden Projekte ,Frühe Hilfen‘, eine Kooperation mit der Stadt Wetzlar, und für die Förderung der naturwissenschaftlichen und technischen Interessen von der Kita bis zur Oberschule verwenden“, kündigte Kinne an. (wv)