Neue Rohre im Fliederweg

Erneuert werden die in die Jahre gekommenen Kanalrohre und Wasserversorgungsleitungen auf einer Länge von 195 Metern. Außerdem stehen die Erneuerungen der Kanal- und Wasserhausanschlüsse bis an die Grundstücksgrenzen an. Zum Abschluss wird die Fahrbahn des Fliederweges auf circa 180 Metern Länge erneuert. Die Gehwege werden in Betonsteinpflaster hergestellt.

Darüber hinaus will die Telekom ihr Leitungsnetz teilweise erneuern. Die Straßenbeleuchtung muss nicht saniert werden. Für den Ausbau des Fliederweges werden wiederkehrende Straßenbeiträge von der Stadt Solms erhoben. Die voraussichtlichen Baukosten betragen rund 393 000 Euro (sbe)