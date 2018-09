Neue Stellen in Pflege und verwandten Bereichen

Mit der Berufung von Dr. Gunther K. Weiß in den Vorstand des UKGM-Eigners Rhön-Klinikum AG haben sich Veränderungen im Vorstand des Marburger Standorts ergeben: Weiß bleibt zwar Vorsitzender der Geschäftsführung des UKGM, gibt aber seine bisherigen Aufgaben als kaufmännischer Geschäftsführer des Standorts Marburg an Dr. Sylvia Heinis ab. Sie war nach ihrer Promotion zunächst als Fach- und Oberärztin in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde tätig, leitete von 2013 bis 2016 die Stabsstelle „Struktur- und Medizinplanung“ und war zuletzt Verwaltungsleiterin des UKGM-Standorts Marburg.

Neu im Vorstand ist auch Professorin Dr. Rita Engenhardt-Cabillic. Die Leiterin des Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrums und der Klinik für Strahlentherapie ist neue ärztliche Direktorin und übernimmt diesen Aufgabenbereich von Professor Dr. Harald Renz. Renz bleibt ärztlicher Geschäftsführer, die beiden Funktionen wurden getrennt. Pflegedirektor Michael Reinecke ist zudem in den Vorstand mit aufgerückt. Die Pflege als ein zentraler Bestandteil der stationären Versorgung wird damit erstmals im Vorstand abgebildet.

Noch, so berichtet Reinecke, kann das UKGM alle offenen Pflegestellen besetzen. Auch sämtliche Ausbildungsplätze sind für das kommende Ausbildungsjahr besetzt worden.

Tarifvertrag demnächst unterzeichnen

Der klassische Dreischicht-Betrieb in der Pflege reiche jedoch als Arbeitszeitmodell nicht aus, wenn das UKGM ein familienfreundlicher Betrieb sein wolle. „In dieser Richtung werden wir aktiv“, kündigte Reinecke an.

Dr. Weiß teilte mit, dass der lange diskutierte „Tarifvertrag Gesundheitsschutz und Entlastung“ mit der Gewerkschaft Verdi in den kommenden Tagen unterschrieben werden kann. Erste sichtbare Konsequenz: Das UKGM wird 104 Stellen in der Pflege und verwandten Abteilungen neu schaffen, kündigte Dr. Weiß an.

Ein Schwerpunkt im neuen UKGM-Vorstand ist, wie das Klinikum als Arbeitgeber auch für junge Ärzte interessanter wird. „Wir brauchen die besten Ärzte in allen Hierarchieebenen“, sagt Professor Dr. Harald Renz. Hier habe das UKGM in letzter Zeit Spitzenmediziner wie den Herzchirurgen Professor Ardawan Rastan oder die Kindernephrologin Professorin Stefanie Weber nach Marburg geholt. Rastan zeigt mit einem Teil seiner Arbeitszeit auch an anderen Häusern Präsenz. „Marburg hat ein riesiges Hinterland, und das können wir nur versorgen, wenn wir noch mehr Netzwerke bilden.“

Für Professor Renz ist aber die entscheidende Fragestellung: „Wie bringen wir unsere universitätsmedizinische Spitzenmedizin in die Fläche?“ Er verweist darauf, dass bis 2020 ein Drittel aller niedergelassenen Ärzte die Altersgrenze erreichen wird, bis 2030 gar zwei Drittel. Das UKGM sei in der Verantwortung, auch die ambulante ärztliche Versorgung zu gewährleisten. „Nur jeder vierte Medizinstudent will Hausarzt werden“, sagt Renz. Deshalb müsse das Universitätsklinikum auch die Weiterbildung in Telemedizin oder E-Health angehen.

Für Professorin Rita Engenhart-Cabillic kann das Thema Weiterbildung auch zu einem wichtigen Argument für jüngere Ärzte werden, nach Marburg zu kommen. „Andere Städte sind zunächst einmal attraktiver als Marburg – also müssen wir mit anderen Dingen punkten.“