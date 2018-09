Neuer Dorfplatz für Oberbiel

Bei der Ortsbegehung unter dem Motto „Oberbiel verändert sich“ erfuhren die Teilnehmer, was es im Ort alles Neues gibt, beziehungsweise, was für die kommenden Monate geplant ist. 30 Bürger nahmen an der Führung, zu der der Vereinsvorsitzende Sven Ringsdorf eingeladen hatte, teil.

Der Erste Stadtrat Jörg Leidecker wies darauf hin, dass der alte Dorfplatz an der Ecke Grundstraße/Kirchstraße seine besten Jahre hinter sich habe. Der Brunnen in der Mitte sprudele schon lange nicht mehr und sei auch nicht mehr ansehnlich. Zudem seien Sträucher und Büsche so hoch gewuchert, dass der Platz kaum sichtbar sei.

Leidecker sagte, das Parlament habe Geld freigegeben, damit der Bauhof den Platz neu gestaltet. So sollen der Brunnen, die bisherige Bepflanzung und die Treppenstufen entfernt werden. Es solle ein offener Platz geschaffen werden, auf dem ein Festzelt stehen kann.

Leidecker dankte bei dem Rundgang auch dem 2016 gegründeten Verein, der die Patenschaft für 18 Bänke im Stadtteil übernommen hat.

Los ging es am Neubaugebiet „Am Nußbaum“, das mittlerweile fertiggestellt ist. Die 68 Grundstücke, die hier entstanden sind, sind bereits verkauft. Leidecker zeigte den Teilnehmern dann das Rückhaltebecken, das das Oberflächenwasser am Rande des Baugebietes aufnimmt.

Eine weitere Station war der Ortsrand Richtung Niederbiel, wo der aktuelle Baustand von Mittelbiel erläutert wurde. Leidecker erklärte, das Baugebiet sei auch geplant worden, um das Unternehmen Transpak in Solms zu halten. Die Firma wolle aber erst bauen, wenn der Ausbau der B 49 vorankommt. Neben zwei Discountern gibt es im Gebiet ein Ärztehaus und ein Geschäftshaus mit Apotheke, Bäcker und Metzger. Geplant sind eine Senioreneinrichtung und eine Kinderkrippe. Lediglich ein Grundstück sei noch in städtischem Besitz, sagte der Erste Stadtrat. In Höhe des Fast-Food-Restaurants wurde eine Querungshilfe für Fußgänger abgelehnt, erläuterte Leidecker auf Nachfrage von Sven Ringsdorf.

Firmen klagen gegen Wohnbebauung auf dem Gelände der ehemaligen Kling-Werke

Auch die Frage, wann die Brücke über die B 49 endlich in Betrieb genommen werde, wurde mehrmals gestellt. Der Erste Stadtrat sagte, dass es inzwischen einen Vergleich zwischen der Stadt und dem IBC Wälzlager gebe, dem auch Hessen Mobil zugestimmt hat. Dieser sei allerdings in Berlin abgelehnt worden.

Die geforderten Änderungen sind mittlerweile erfolgt. Es bleibe abzuwarten, ob die Genehmigung diesmal erteilt wird.

Eine weitere Etappe führte zur Wetzlarer Straße in Oberbiel, die in schlechtem Zustand ist. Die Stadt Solms ist aber für die Kreisstraße nicht zuständig. Deshalb sei man mit Hessen Mobil im Gespräch, damit die Teerdecke erneuert wird.

Das ehemalige Leica-Werk habe eine neue Nutzung gefunden. Eine Elektrofirma aus Wetzlar zieht dort ein. Leidecker gab auch bekannt, dass es eine Bushaltestelle für das Gewerbegebiet Mittelbiel geben soll. Diese sei beantragt.

Schließlich ging der Stadtrat auch noch auf das Gelände der ehemaligen Kling-Werke ein. Ein Investor habe die Gebäude abgebrochen und plane dort eine Wohnbebauung. Die dort ansässigen Firmen hätten eine Normenkontrollklage angestrebt, um die Rechtmäßigkeit einer solchen Bebauung festzustellen.

Insbesondere gehe es darum, dass von dem Wasserkraftwerk und von den Lastwagen, die dort verkehren, Lärm ausgehe. Ziel sei es, dass der Investor eventuelle Schutzmaßnahmen wie eine Lärmschutzwand bezahlen müsse. Ob der Investor dann noch bereit sei, dort Wohnungen zu bauen, müsse man abwarten.

Bereits im Bau sind zwei neue Häuser an der „Schlagkatz“ sowie die Renovierung von zwei Gebäuden durch die Gewobau. Mit dem Bund für Vogelschutz, Ortsgruppe Oberbiel, sei sich die Gewobau einig geworden über die Verlegung der Grundstücksgrenzen. Infolgedessen werde der Eingang zum Vogelschutzgehege verlegt.