Neuer Flügel erfreut Grundschule

Gekonnt moderiert von der Konrektorin Andrea Günther warteten nicht nur die Schüler, sondern auch das Kollegium um Schulleiter Guido Ax und Gäste, unter ihnen Unternehmer Sebastian Loh (Hailo Wind Services) und Friedemann Hensgen (Rittal Foundation), gespannt auf die ersten Töne des schwarz-glänzenden Johannes Seiler-Flügels.

Den Auftakt der Reise durch verschiedene Musikwelten machten Mia Lotter und Phoimi Trou mit einem gekonnt vierhändig gespielten „Intro“.

Die Freude über das Musikinstrument wurde spürbar, als der Schulchor unter Begleitung von Judith Weiß am Flügel mit Begeisterung den „Supertag“ fröhlich-ansteckend präsentierte. Jonathan Schmidt brachte den „Holzschuhtanz“ zu Gehör. Nachdem Joana Reimer am Flügel mit ihrer melodischen Komposition „The light piano“ beeindruckt hatte, stellte Schulleiter Guido Ax schon mal fest: „Was wir gehört und gesehen haben, ist Genuss pur. Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung. Unser altes Klavier war nicht mehr stimmbar, doch einen Flügel hätten wir aus schulischen Mitteln niemals finanzieren können. Er hat einen besseren volleren Klang, größeres Volumen und wird für noch mehr Spielfreude sorgen.“

Schulleiter Ax freut sich und dankt Sponsoren: Sie haben uns sehr reich beschenkt

Der Flügel werde eingebettet in den Musikunterricht, der ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes der Grundschule sei. Er werde künftig täglich genutzt. Der Rektor wies darauf hin, dass für den 16. und 17. Mai eine Musicalaufführung geplant ist. In Richtung der drei Sponsoren stimmte der Schulchor an: „Sie haben uns sehr reich beschenkt.“

Zum Abschluss setzten die Musiklehrerinnen sich an den Flügel: Judith Weiß ließ einen gefühlvollen „Freudentanz“ durch den Musikraum schweben, Katrin Reeh (Querflöte) und Elena Gräbe (Flügel) servierten „By the River“ und Elena Gräbe am Flügel überzeugte mit dem anspruchsvollen Mozart-Werk „Phantasie in d-moll“, einem Kleinod der Musik.

Am Ende gab es reichlich Beifall für alle Akteure und die Schulkinder machten Freudensprünge, als Guido Ax ihnen zurief: „Heute gibt’s keine Hausaufgaben, das habt ihr euch verdient“.