Neuer Geldautomat kommt

Die Mitarbeiter vor Ort hätten mitbekommen, dass es Schwierigkeiten bei der Geldausgabe gegeben habe. Daraufhin seien am Gerät mehrere Teile ausgetauscht worden, aber nicht mit zufriedenstellendem Ergebnis. Jetzt wird ein neuer Geldautomat eingebaut. „Wir haben bereits ein neues Gerät bestellt, es wird in den kommenden Wochen geliefert und eingebaut“, heißt es bei der Sparkasse Wetzlar auf Nachfrage. Die Kunden seien in den Filialen bereits darauf aufmerksam gemacht worden. (taf)